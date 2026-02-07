Debrecen–Paks: öt percnyi VAR-ozás döntött végül

A forduló egyik rangadójának első negyedórája vendégfölényt hozott, a Paks ugyanis a mérkőzés elején jobbnak bizonyult a hajdúsági riválisnál, ez pedig nemcsak a játék összképében, hanem helyzetekben is megmutatkozott. A Tolna vármegyei együttes lendülete aztán megtört, ennek eredményeként a Debrecen magához ragadta a kezdeményezést. A szünetig így túlnyomó részt a vendégek térfelén folyt a küzdelem, de a hatékonyan tömörülő paksi védelem állni tudta a rohamokat és a próbálkozásokat. Közvetlenül a félidő vége előtt egy szöglet utáni lehetséges kezezést vizsgált a VAR, amely aztán két-három percnyi ellenőrzés után nem adott jelet a játékvezetőnek arra, hogy büntetőt ítéljen.

Fordulás után hamar előnybe került a Debrecen, a jubiláló Bárány csapott le egy kapu előtti kavarodást követően a szabad labdára, de a gólt csak nagyjából ötpercnyi VAR-ellenőrzés után adta meg a játékvezető. Nem sokkal később Bognár György paksi vezetőedző hármas cserével igyekezett frissíteni a csapatán, de a kispadról beszállók sem tudtak jelentős mértékben lendíteni a vendégek játékán. A hajrához érve a Debrecen többször is gyorsan és jó ütemben ment át védekezésből támadásba, ennek nyomán hamar a paksi 16-oson belülre került, de a számos lehetőségéből egyet sem tudott gólra váltani. A vendégeknek aztán még az utolsó pillanatban is volt esélyük az egyenlítésre, de Erdélyi kapus jól tette a dolgát, így a DVSC otthon tartotta a három pontot.