2026. február 5. csütörtök
A görög Eléni Xenaki a nõi vízilabda Európa-bajnokság elõdöntõjében játszott Görögország - Magyarország mérkõzésen a funchali Olimpiai Uszodakomplexumban 2026. február 3-án.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Női vízilabda Eb: elkelt a bronzérem

Infostart / MTI

A görög válogatott az esélyeknek megfelelően simán legyőzte az olasz csapatot a funchali női vízilabda Európa-bajnokság bronzmérkőzésén: a világbajnok csütörtökön hét góllal bizonyult jobbnak ellenfelénél.

A két együttes a középdöntőben is találkozott egymással, szombaton 15–10-zel zárult a mérkőzés úgy, hogy az első negyed után 6–1 volt az állás. Ezúttal „csak” 5–1, de egy ötméterest kihagytak a görögök. Ugyanakkor a stabil kezdés előrevetítette, hogy hasonló lesz a forgatókönyv.

Az olaszok lövései gyakran nem jutottak el a kapuig, sok volt a jó blokk, elöl pedig sokkal határozottabban játszottak a görögök, akiket a magyarok kedden az elsődöntőben ötméteresekkel győztek le. Azon a meccsen az ellenfél egyszer sem vezetett a rendes játékidőben, csak az ötöspárbajban állt jobban egy darabig, de az utolsó két kísérletre beálló Golopencza Szonja mindkét lövést hárította, ezzel a magyarok jutottak a fináléba.

A harmadik helyért rendezett mérkőzést úgy is fölényesen nyerték meg a görögök, hogy az utolsó negyedben már nem tudták bevenni ellenfelük kapuját.

A Ferencvárosban légióskodó Elefteria Plevritu két gólt szerzett. A görögök legeredményesebbje a testvére, Vasziliki Plevritu, illetve Foteini Trisa volt három-három találattal. A legtöbbször – négyszer – az olasz Dafne Bettini talált a kapuba.

Női vízilabda Európa-bajnokság:
bronzmérkőzés:
Görögország–Olaszország 15-8 (5-1, 5-3, 5-2, 0-2)

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette csütörtökön, hogy nem ír alá semmilyen dokumentumot a megszállt ukrán területek státuszának megváltoztatásáról, és Ukrajna nem ismer el egyetlen ilyen területet sem Oroszország részének.
 

A hatóság a kormányhivatalokkal együtt vizsgálja azokat a termékeket és szolgáltatásokat, amelyek valótlan gyógyhatást ígérnek.

Starmer apologises to Epstein victims for believing Mandelson's 'lies'

Starmer apologises to Epstein victims for believing Mandelson's 'lies'

The PM says the depth of the pair's relationship was not known when he was appointed US ambassador.

