2026. február 2. hétfő Aida, Karolina
A Bozsik Aréna a férfi labdarúgó U21-es Európa-bajnokság első csoportkörében, az A csoportban játszott Románia-Hollandia mérkőzés előtt 2021. március 24-én.
Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Nagy múltú csapatok NB II-es csatája jön – sport a tévében

Infostart / MTI

A Honvéd-Vidin kívül portugál, szaúdi, olasz és angol foci is lesz, de mutatjuk a teljes hétfői tévés sportkínálatot.

M4 Sport

20.00: Labdarúgás, NB II, Budapest Honvéd-Videoton FC

Sport 1

13.45: Lósport, Kincsem+ tuti

21.45: Labdarúgás, portugál bajnokság, Casa Pia-FC Porto

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ tuti

Eurosport 2

16.20: Pályakerékpár, Európa-bajnokság, Konya, 2. nap

Spíler 1

18.25: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Hilal - al-Ahli

Spíler 2

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Mallorca-Sevilla

Arena 4

20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Udinese-AS Roma

Match 4

20.45: Labdarúgás, angol bajnokság, Sunderland-Burnley

videoton

honvéd

sportműsor

Nyelvet kell tanulni: keményebb feltételekhez köti a bevándorlást a kormány Ausztriában

Nyelvet kell tanulni: keményebb feltételekhez köti a bevándorlást a kormány Ausztriában

A jövőben akár több ezer eurós bírságra is számíthat az a bevándorló, aki félbehagyja az osztrák hatóságok által indított nyelvi tanfolyamot. A Migrációkutató Intézet szerint a kormányzati feltevések alapján 49 ezer diák nem tud részt venni az iskolai tanórákon nyelvi hiányosságok miatt, a kurzusokat pedig tavaly 10 ezer migráns hagyta ott. Az intézkedésről az InfoRádió Dócza Edith Krisztina vezető elemzőt kérdezte.
Otthoni Energiatároló Program: hétfőn indul a pályázati roham, és még egy könnyítést is kapnak a napelemesek

Otthoni Energiatároló Program: hétfőn indul a pályázati roham, és még egy könnyítést is kapnak a napelemesek

A hétfőn induló program keretein belül 2,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatásból lehet energiatárolót beszerezni meglévő vagy újonnan telepítendő háztartási napelemes rendszerek mellé. A Magyar Napelem, Napkollektor Szövetség elnöke az InfoRádióban elmondta: az invertercsere nem csökkenti az éves szaldójogosultság időtartamát. Kiss Ernő felhívta a figyelmet arra is, hogy egy friss kormányrendelet-módosítás értelmében az inverterek maximum 1 kiloWattal még bővíthetők is.
 

Napenergia: toronymagasan vezet Magyarország

VIDEÓ
Milánó 2026: lehet magyar érem a Liu-fivérek nélkül? Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
 
Szárnyra kapott a forint

Szárnyra kapott a forint

Valóságos devizapiaci hullámvasútnak lehettünk szemtanúi az elmúlt két hétben. A legfontosabb mozgások a dollárban történtek az amerikai deviza körüli bizalom megingása és az ebből következő „Hedge America” narratíva miatt. A dollár többéves mélypontok közelébe gyengült az euróval és a forinttal szemben is, bár azóta némi korrekció látható az árfolyamokban. A forint piacát az elmúlt napokban szintén nagy kilengések jellemezték, ami arra utalt, hogy a rövid távú pozicionálás és a kockázatérzékelés gyors megváltozása azonnal képes volt új irányt szabni az árfolyamnak. A hét második felében a fókusz részben átfordult a Fed jövőbeli elnökének személye körüli bizonytalanságra: Kevin Warsh Trump általi jelölése és a jegybankár a korábban várt laza monetáris politikai rezsim kockázatának enyhülése erősödő pályára állította a dollárt.

Beérett Trump ámokfutása, így lett a dollár a világ beteg embere: csúcsokat döntöget a forint árfolyama

Beérett Trump ámokfutása, így lett a dollár a világ beteg embere: csúcsokat döntöget a forint árfolyama

Januárban a devizapiacot elsősorban a dollár folyamatos gyengülése alakította: szinte minden fontosabb valuta erősödött az amerikai fizetőeszközzel szemben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
Lord Mandelson resigns from Labour to save party 'further embarrassment' over Epstein links

Lord Mandelson resigns from Labour to save party 'further embarrassment' over Epstein links

New documents released in the US on Friday suggest Epstein made $75,000 in payments to Lord Mandelson in three separate $25,000 transactions in 2003 and 2004.

2026. február 2. 08:16
Krasznahorkai László a Barcelona labdaszedője akart lenni, de a sors mást tartogatott számára
2026. február 2. 06:59
Fejes – Görög földön is megkezdte a termelést Varga Barnabás
