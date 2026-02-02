A Bundesligából érkezik az Újpest megmentője

A lila-fehérek honlapja alapján a német középpályás a Hertha BSC nevelése, évekig dolgozott együtt Dárdai Pállal, a magyar klub új sportigazgatójával, akinek hathatós közreműködésével sikerült most megszerezniük.

A 27 éves, 186 centiméter magas játékos közel 200 Bundesliga-mérkőzéssel a háta mögött érkezik a Megyeri útra, emellett U21-es Európa-bajnoknak mondhatja magát, de háromszor a német felnőtt válogatottban is pályára léphetett – írja az ujpestfc.hu.

„Számomra egyértelmű volt, hogy új kihívást szeretnék vállalni a karrieremben, és rendkívül motivált vagyok, hogy ezt itt, Budapesten tehetem meg. Az Újpest FC hihetetlenül ambiciózus és nagy célokat tűzött ki maga elé a jövőre nézve. Minden tapasztalatommal és erősségemmel segíteni szeretnék a klubnak elérni ezeket a célokat, és döntő tényező szeretnék lenni ebben. A vezetőkkel, köztük Dárdai Pállal folytatott megbeszélések motiválóak és bizalomgerjesztők voltak, a teljesítményemmel szeretném meghálálni a belém vetett bizalmat” – mondta leigazolásakor Maier.