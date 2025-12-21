Kemény Dénes: az összes magyar olimpiai bajnok 25 százaléka vízilabdázó

A 130 év alatt Magyarország 190 arany-, 165 ezüst- és 189 bronzérmet nyert. A 3045 olimpián szerepelt magyar sportoló közül 752 nyert érmet, továbbá 402 magyar indult a paralimpiákon, akik közül 175 állhatott dobogóra. Az összes magyar olimpiai bajnok egynegyede vízilabdázó.

„Csapatban könnyebb ilyen magas képviseleti arányt elérni, viszont sokkal nehezebb megnyerni egy tornát” – hangoztatta az InfoRádióban a magyar férfi vízilabda-válogatott korábbi szövetségi kapitánya. Kemény Dénes megemlítette, hogy a kilenc aranyérem mellett lényegesen többet is nyerhetett volna a válogatott, mivel a későbbi bajnokokat az olimpiai tornákon le tudtuk győzni.

„A Magyarországon felnevelt játékosállomány mindig esélyes az aranyra. Le a kalappal a játékosok előtt: kilenc alkalommal a legfontosabb meccseket meg tudták nyerni” – éltette a sportág sikereit a mesteredző.

Több évtizedes sikergeneráció

Felidézte, hogy csapata tele volt kiemelkedő tudású játékosokkal, de filozófiája szerint a tehetség csak szorgalommal és a munkával kiegészülve vezethet sikerre. „Az aranycsapattal foglalkozó dokumentumok, filmek mutatják, hogy a legtehetségesebbnek is napi szinten 6-7 órát kellett dolgozniuk ahhoz, hogy a kritikus pillanatban az egy-egy villanás a javukra döntsön el fontos meccseket” – magyarázta Kemény Dénes.

A legemlékezetesebb momentumnak a szövetségi kapitányi időszakából a Sydney-ben, a szerbek ellen játszott elődöntőt említette.

„2000-ben nagyon kiélezett, egy-egy védésen, lövésen múló mérkőzés a mi javunkra dőlt el, pedig pár nappal korábban a csoportmeccsen hasonló körülmények között kikaptunk Szerbiától. Sikerült a visszavágni egy sokkal fontosabb mérkőzésen. Ez volt az a meccs, ami megteremtette a lehetőséget, hogy a csapat zsinórban három aranyat nyerjen” – emlékezett vissza a MOB Életműdíjjal kitüntetett kapitány a meghatározó összecsapásra.