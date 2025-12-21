ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.47
usd:
330.03
bux:
110405.74
2025. december 21. vasárnap Tamás
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A gyõztes gyõri csapat játékosai a labdarúgó Fizz Liga 18. fordulójában játszott ETO FC - Puskás Akadémia FC mérkõzés után a gyõri ETO Stadionban 2025. december 20-án. A Gyõr 2-0-ra nyert, így a tabella élén tölti a téli szünetet.
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

Karácsonyi csoda történt Győrben

Infostart / MTI

A Győr 2-0-ra legyőzte a Felcsút csapatát a labdarúgó NB I. 18. fordulójának szombat esti rangadóján, így a tabella élén tölti a téli szünetet az ETO őszi bajnokként, 13 év után. Egymás utáni 5. győzelmét ünnepelhették a bajnokságban.

Nadir Benbuali már az 53. másodpercben betalált Szappanos Péter kapujába, majd a hajrában a csereként pályára lépő Nfansu Njie lőtte a győriek második gólját. Szeptemberben szintén 2-0-ra verték a tavalyi szezonban 2. helyezettet a Rába-partiak.

Az ETO sorozatban ötödik sikerével ismét az 1. helyre lépett a tabellán, egy ponttal megelőzve a címvédő Ferencvárost, és két ponttal a 3. Paksot. A felcsútiak hét pontos hátránnyal az ötödik helyen várják a tavaszi szezont. Borbély Balázs vezetőedző együttese 2012 után először zárja újra az első helyen az őszt a tabellán.

2026-ban fontos rangadóval indul majd a magyar első osztály tavaszi idénye: a Ferencváros fogadja január 24-én a Győrt.

Kezdőlap    Sport    Karácsonyi csoda történt Győrben

labdarúgás

magyar bajnokság

győri eto

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Uniós gigahitel Ukrajnának: ki fogja ezt visszafizetni? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.22. hétfő, 18:00
Vecsei Miklós
felzárkóztatásért felelős miniszterelnöki biztos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Amikor már az erős forint sem segít: miért kellett megint lazítani a nagy célon?

Amikor már az erős forint sem segít: miért kellett megint lazítani a nagy célon?

Rugalmasabbá tette a deviza részarányára vonatkozó benchmarkját az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK), mely a jövőben 3 százalékpontos eltérést elfogadhatónak tart a 30%-os érték mellett. Idén még lehet, hogy erre sem lesz szükség, akár az eredetileg tervezett visszavásárlások nélkül is teljesülhet az év végén a 30% alatti érték. 2026-ban viszont az újabb jelentős nettó devizakibocsátás mellett biztosan fölé fog emelkedni a ráta, az árfolyamtól is függ, mennyivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Erről mindenképp tudj, ha utazást ajándékozol karácsonyra: elkpesztő buktató miatt borulhat minden

Erről mindenképp tudj, ha utazást ajándékozol karácsonyra: elkpesztő buktató miatt borulhat minden

A közösségi médiában mindenki utazik és mindenki boldognak tűnik - de vajon tényleg így van?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Survivors 'nervous and sceptical' about release of remaining Epstein files

Survivors 'nervous and sceptical' about release of remaining Epstein files

US lawmakers who pushed for the documents to be made public have criticised the initial release as incomplete.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 20. 20:59
Vívó ob: két címvédés egyéniben, Muhari Eszter és Kondricz Kata ismételt
2025. december 20. 18:45
Női kosárlabda NB I - Továbbra is veretlen a Pécs
×
×
×
×