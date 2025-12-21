Karácsonyi csoda történt Győrben

Nadir Benbuali már az 53. másodpercben betalált Szappanos Péter kapujába, majd a hajrában a csereként pályára lépő Nfansu Njie lőtte a győriek második gólját. Szeptemberben szintén 2-0-ra verték a tavalyi szezonban 2. helyezettet a Rába-partiak.

Az ETO sorozatban ötödik sikerével ismét az 1. helyre lépett a tabellán, egy ponttal megelőzve a címvédő Ferencvárost, és két ponttal a 3. Paksot. A felcsútiak hét pontos hátránnyal az ötödik helyen várják a tavaszi szezont. Borbély Balázs vezetőedző együttese 2012 után először zárja újra az első helyen az őszt a tabellán.

2026-ban fontos rangadóval indul majd a magyar első osztály tavaszi idénye: a Ferencváros fogadja január 24-én a Győrt.