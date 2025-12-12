ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 12. péntek Gabriella
Árvíz a Washington állambeli Auburnben 2025. december 10-én.
Nyitókép: John Froschauer, MTI/MTVA

Tízezreket evakuálnak, elönti az árvíz Washington államot

Infostart / MTI

Tízezrek evakuálását rendelték el csütörtökön az Egyesült Államokban Washington államban a heves esőzések okozta áradások miatt.

Bob Ferguson, Washington állam kormányzója az X közösségi médián szólította fel az áradásveszélyes területek lakosságát, hogy kövessék a helyi hatóságok rendelkezéseit. A kormányzó rekordméretű, az eddigi rekordszintet 61 centiméterrel meghaladó áradásról írt bejegyzésében. Közlése szerint

több mint 30 főbb autópályát zártak le. Washington államban akár mintegy százezer lakos is érintett lehet az evakuálásban. Több tucatnyi folyó lépett ki a medréből lakott településeket és termőföldeket elárasztva.

Az áradás az áramellátásban is fennakadásokat okozott. Az áramkimaradásokat figyelő PowerOutage.us portál szerint szerdán éjjel több mint 17 ezer fogyasztó otthonában nem volt áram Washington államban.

A kormányzó szükségállapotot hirdetett ki, hogy gyorsabban fel lehessen használni a szükséges forrásokat és még több embert lehessen mozgósítani.

Az áradás sújtotta területeken a nemzeti gárda egységei is részt vesznek a mentésben. Az emberek kimenekítéséhez helikoptereket és csónakokat is bevetnek.

Az Egyesült Államok északnyugati részét elérő heves esőzéseket a légköri folyóként ismert időjárási jelenség okozza, egy nagyon csapadékos levegősáv, amely napokig tartó intenzív esőzést hozhat.

Az előrejelzések szerint egy újabb viharrendszer vasárnaptól még több esőt hozhat magával.

