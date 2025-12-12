ARÉNA - PODCASTOK
A gyõztes Ferencváros játékosai a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 6. fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Glasgow Rangers mérkõzés után a Groupama Arénában 2025. december 11-én. A Ferencváros 2-1-re gyõzött.
Nyitókép: Vasvári Tamás

Hol tart most a Ferencváros az Európa-ligában?

Infostart

A Ferencváros csütörtök este 2–1-re legyőzte a Rangerst az Európa-ligában, s ezzel még egy nagyot lépett előre az egyenes ági továbbjutás felé. Az, hogy a magyar bajnok versenyben marad a nyolcfordulós alapszakasz után is, biztossá vált. De hol tart most valójában?

A Ferencváros az Európa-liga 2025–2026-os kiírásának főtábláján, az őszi fordulók lezárása után, 14 ponttal áll. A hatodik hely az övé, de csak rosszabb gólkülönbséggel szorul a szintén 14 pontos Freiburg és Betis mögé, aminek egyébként, ameddig befér az első nyolcba, semmilyen jelentősége nincsen.

A lebonyolítási rend szerint a nyolcadik forduló után véglegessé váló tabella első nyolc helyezettje egyenes ágon a legjobb tizenhat közé, a nyolcaddöntőbe kerül, a 9–24. helyezettek úgynevezett playoffot játszanak, oda-visszavágós alapon, a 9–16. helyezettek játszanak majd először idegenben.

A Ferencváros az előző kiírásban elérte a rájátszást, de ott búcsúzott a Viktoria Plzen ellen. Most még két meccse van hátra, a Panathinaikosz ellen január 22-én itthon, a Nottingham Forest ellen január 29-én Angliában játszik. Egyébként sem lenne könnyű egyik mérkőzés sem, de nehezítő körülmény, hogy mind a két rivális játékban lesz, a Panathinaikosz, például, a budapesti mérkőzése előtt az AEK ellen játszik.

Kiindulva az előző idény végtáblázatából, amelyen a nyolcadik helyezett Rangers 14 ponttal végzett, nagy biztonsággal kijelenthető, hogy egy újabb hazai győzelem a most 14 pontos Ferencvárosnak egyenes ági továbbjutást érne. Természetesen a két találkozó közül reálisabb ott a pontszerzés vagy a pontok szerzése, mint Nottinghamben. A Forest elleni idegenbeli találkozó a sorsolás ismeretében az első pillanattól a legnehezebb mérkőzésnek ígérkezett.

A Football Meets Data elnevezésű oldal 46 százalékosra veszi a Ferencváros győzelmi esélyét a Panathinaikosz ellen, a pontszerzését (győzelem vagy döntetlen) 71 százalékosra. A Forest ellen viszont 73 százalékosra adja a hazai csapat győzelmét és – az eddigi remek, veretlen szereplés dacára – csupán tíz százalékosra Robbie Keane csapatának sikerét. A döntetlent, a kettőből következően 16 százalékos eséllyel adja.

