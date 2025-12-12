ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 12. péntek
Nyitókép: Pixabay

Elbocsátották és letartóztatták a két tanítványát megerőszakoló pálházai tanárt

Infostart

A matematika-informatika szakos pedagógus két tizenévessel került erőszakos intim viszonyba, és pornográf felvételeket is készített ezekről az alkalmakról.

Letartóztattak egy pálházai tanárt, aki megerőszakolta egyik, 12 éves tanítványát. Az 56 éves, matematika-informatika szakos pedagógus két tanítványával került szexuális kapcsolatba, és pornográf felvételeket is készített róluk – derül ki az RTL Híradó tudósításából.

A riport szerint a tanárt azonnal elbocsátották munkahelyéről, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Pálháza általános iskolájából. A Miskolci Törvényszék egy hónapra rendelte el a férfi letartóztatását.

Becse Zsuzsanna, a Miskolci Törvényszék szóvivője a hírműsorban elmondta: a férfi 2017 és 2019 között férkőzött az egyik ötödikes, majd hatodikos gyermek bizalmába, akit rendszeresen megerőszakolt. Később egy másik, 16 éves tanítványával is szexuális kapcsolatot létesített a pedagógus.

Környezete csendes, barátságos embernek ismerte meg a tanárt. Az RTL Híradó értesülései szerint a kétgyerekes családapa matematikát és informatikát tanított a helyi általános iskolában

