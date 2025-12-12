Elbocsátották és letartóztatták a két tanítványát megerőszakoló pálházai tanárt

Letartóztattak egy pálházai tanárt, aki megerőszakolta egyik, 12 éves tanítványát. Az 56 éves, matematika-informatika szakos pedagógus két tanítványával került szexuális kapcsolatba, és pornográf felvételeket is készített róluk – derül ki az RTL Híradó tudósításából.

A riport szerint a tanárt azonnal elbocsátották munkahelyéről, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Pálháza általános iskolájából. A Miskolci Törvényszék egy hónapra rendelte el a férfi letartóztatását.

Becse Zsuzsanna, a Miskolci Törvényszék szóvivője a hírműsorban elmondta: a férfi 2017 és 2019 között férkőzött az egyik ötödikes, majd hatodikos gyermek bizalmába, akit rendszeresen megerőszakolt. Később egy másik, 16 éves tanítványával is szexuális kapcsolatot létesített a pedagógus.

Környezete csendes, barátságos embernek ismerte meg a tanárt. Az RTL Híradó értesülései szerint a kétgyerekes családapa matematikát és informatikát tanított a helyi általános iskolában