Hollandiával játssza a kézi-vb negyeddöntőjét a női válogatott

A holland csapat lesz a magyar válogatott ellenfele a holland-német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság szerdai negyeddöntőjében, miután a társházigazda 26-23-ra legyőzte a francia együttest a középdöntő hétfői zárómérkőzésén, Rotterdamban.

Ihletett formában kezdett a mintegy kilencezer szurkolója buzdítását élvező társházigazda, 4-1-es vezetésénél már az ötödik percben időkérésre késztetve a címvédő franciákat. Ez sem törte meg a hollandok ritmusát, alig tíz perc után már 7-2-t mutatott az eredményjelző. A franciák soraikat rendezve 11-9-ig közelítettek, ám a vendéglátók gyorsan visszaállították a négygólos vezetésüket, ebben a tartományban mozgott a különbség az első játékrész hajrájáig is.

Közönségszórakoztató és magas színvonalú volt a találkozó,

a franciák elsősorban a korábban Siófokon játszó Tamara Horacek és a Bajnokok Ligája-címvédő Győr kapusa, Hatadou Sako remeklésének köszönhették, hogy csupán egygólos lemaradással vonulhattak pihenőre: előbbi hatszor talált be, utóbbi 11 lövést hárított a szünetig.

A holland publikum változatlanul remek atmoszférát teremtett, a második játékrész kezdetéig is folyamatosan énekelt, hol tapssal, hol telefonok világításával hozzáadva a hangulathoz.

Kedvenceinek szüksége is volt erre: a franciák makacsul tartották magukat, miközben az egyik norvég játékvezető határozott fellépése oldotta meg azt az esetet, amikor vélhetően egy rovar zavarta meg a francia Clarisse Mairot-t. Honfitársa, Léna Grandveau szorult rövid ápolásra egy ütközés után, csapatuk lemaradása pedig ismét három találat volt 18-15-nél. A záró tíz percen belülre érve ismét négy góllal vezetett Hollandia (22-18), innen pedig már nem volt visszaút a címvédőnek.

Háromgólos sikerével a holland válogatott zárt csoportelsőként és lesz ezáltal az Európa-bajnoki bronzérmes magyarok ellenfele két nap múlva ugyanitt, a rotterdami Ahoy Arenában.

A társházigazdánál a győri különítményből Bo van Wetering öt, Dione Housheer és Kelly Dulfer négy gólt szerzett, akárcsak a ferencvárosi Angela Malestein.

Sako 15 védéssel zárt, a büntetőket magabiztos kézzel értékesítő, debreceni Alicia Toublanc négyszer talált be, a Ferencvárost erősítő Orlane Kanor és a már magyar állampolgársággal is rendelkező esztergomi Emma Jacques nem volt eredményes a címvédőnél.

A magyar csapatnak legutóbb a 2013-as vb-n sikerült a legjobb nyolc közé jutnia, akkor nyolcadik lett.

Eredmények, középdöntő, 3. (utolsó) forduló, III. csoport (Rotterdam):

Hollandia-Franciaország 26-23 (14-13)

korábban:

Lengyelország-Ausztria 35-30 (17-18)

Argentína-Tunézia 30-29 (17-10)

A csoport végeredménye: 1. (és negyeddöntős) Hollandia 10 pont, 2. (és negyeddöntős) Franciaország 8, 3. Lengyelország 6, 4. Ausztria 2, 5. Tunézia 2, 6. Argentína 2

Pontazonosságnál az egymás elleni eredmények rangsoroltak.

A negyeddöntő párosítása:

december 9., kedd (Dortmund):

Németország-Brazília 17.15

Norvégia-Montenegró 20.30

december 10., szerda (Rotterdam):

Dánia-Franciaország

Hollandia-Magyarország