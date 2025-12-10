ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 10. szerda
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa (b) ünnepli gólját a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakasza harmadik fordulójának Eintracht Frankfurt-Liverpool mérkõzésén Frankfurtban 2025. október 22-én. A Liverpool 5-1-re gyõzött.
Nyitókép: MTI/AP/DPA/Arne Dedert

A meccs emberének választották Szoboszlai Dominikot a szurkolók

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A magyar klasszis szerezte a kedd esti Liverpool-Internazionale bl-mérkőzés egyetlen gólját, mellyel az angol csapat került ki győztesen. Szoboszlai Dominik ezzel bejuttatta klubját a tabella nyolcadik helyére.

A szurkolók a meccs egyetlen gólját szerző Szoboszlai Dominikot választották a kedd esti Internazionale-Liverpool labdarúgó Bajnokok Ligája-mérkőzés legjobbjává - adta hírül közösségi oldalán az angol klub.

A magyar válogatott csapatkapitánya a 88. percben értékesített büntetővel döntötte el a három pont sorsát.

A lefújás után a TNT Sportsnak nyilatkozva azt mondta, olyan, mintha egy hullámvasúton ülnének.

„Nem mindig szárnyalunk, néha lent is vagyunk, olyan mint egy hullámvasút. Ma egy büntetővel sikerült nyernünk és gólt sem kaptunk, ez a legfontosabb”

– mondta. A riporter felvetésére, miszerint úgy tűnik, az elmúlt napokban, vagy akár az egész idény során és ezúttal is ő volt a főnök a pályán, Szoboszlai Dominik így reagált:

„A főnök a vezetőedző. Én próbálom a legjobbamat nyújtani a pályán és azon kívül is, segíteni az új játékosokat és talán azokat is, akik régebb óta vannak itt. De ez a dolgunk, hogy segítsük egymást és csapatként nagyok legyünk” – fogalmazott.

Az alapszakasz hatodik fordulója után az angol bajnok Liverpool a nyolcadik helyen áll a tabellán.

