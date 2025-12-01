ARÉNA - PODCASTOK
Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzõje a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Katari Nagydíjának otthont adó Lusail versenypályán 2025. november 27-én. A futamot november 30-án rendezik.
Nyitókép: MTI/AP/Altaf Qadri

Szakíró a Kimi Antonellit ért gyűlölethullámról: semmi alapja nincs az összeesküvés-elméleteknek

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

Az olasz pilótának sem volt teljesen mindegy, hányadik helyen végez Katarban, hiszen nagy csatában van az összetettben a hatodik helyért Lewis Hamiltonnal – mondta az InfoRádióban Vámosi Péter, aki a vasárnapi Forma–1-es Katari Nagydíj utolsó körében történt, nagy port kavaró és akár a vb-pontversenyre is kiható előzés körülményeit elemezte.

Komolyabb gyűlölethullám érte a Forma–1-es mezőny legfiatalabb pilótáját, Andrea Kimi Antonellit, miután a Katari Nagydíj utolsó körében nagyot hibázott. A Mercedes 19 éves olasz pilótája megcsúszott autójával, így tempót vesztett, amit könyörtelenül kihasznált Lando Norris, aki így a negyedik helyen ért célba. Ez az előzés akár a világbajnoki cím szempontjából is döntő lehet. Az idényzáró előtt a Lusailban futamgyőzelmet szerző Max Verstappen hátránya 12 pont, míg Oscar Piastrié 16 pont az élen álló Lando Norisszal szemben.

A Red Bull csapatából többen – köztük Helmut Marko tanácsadó – a katari futam leintését követően azzal vádolta meg Andrea Kimi Antonellit, szándékosan engedte maga elé Lando Norrist. Az energiaitalosok később elnézést kértek az olasz versenyzőtől, aki feketére változtatta profilképét közösségi oldalain a gyűlölködő kommentek miatt.

A motorsportol.hu főszerkesztője az InfoRádióban elmondta: a katari verseny utolsó körében történt előzést sokan a klasszikussá vált 2008-as esethez hasonlítják, amikor a szezonzáró Brazil Nagydíjon az utolsó kanyarban előzte meg Timo Glockot Lewis Hamilton, aki akkor lett először világbajnok. A brit pilóta a végelszámolásnál egyetlen ponttal előzte meg Felipa Massát. Glock azóta több nyilatkozatában elmondta, az utolsó két körben nem is tudta, hányadik helyen áll. Csak azzal volt elfoglalva, hogy a pályán tartsa autóját. A mai napig tagadja, hogy szándékosan engedte volna el maga mellett Lewis Hamiltont. Felipe Massa és szurkolói azonban ezt nem hiszik el, és azóta is súlyos sportszerűtlenséget emlegetnek.

Ahogy akkor sokan nem voltak hajlandók elfogadni Timo Glock magyarázatát, most is rengetegen estek neki Andrea Kimi Antonellinek. Vámosi Péter szerint a felvételek egyértelmű bizonyítékok arra, hogy nem történt szándékosság az olasz pilóta részéről.

„Elég keményen nyomtam a kemény gumikon, és végül sikerült DRS-távolságon belülre kerülnöm Carlos Sainzhoz. De aztán a 9-es kanyarban volt egy komoly pillanatom,

majdnem eldobtam az autót, szóval lesodródtam a pályáról, és buktam egy pozíciót Landóval szemben, ami rendkívül bosszantó”

– így emlékezett vissza a katari verseny végén történtekre Andrea Kimi Antonelli az Index beszámolója szerint.

A szakíró megjegyezte: a nagy felzúdulás közepette és az események viharában Helmut Marko még azt is belelátta a jelenetsorba, hogy intett Andrea Kimi Antonelli Lando Norrisnak, ezzel azt jelezve, hogy szabad az út előtte, előzzön nyugodtan. Vámosi Péter úgy fogalmazott, az összeesküvéselmélet-hívők közül egyesek már addig jutottak, hogy „ezért cserébe jövőre biztos olcsóbb lesz a Mercedes motor a McLarennek”, amit teljesen nonszensznek gondol.

Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke határozottan visszautasította Helmu Marko vádjait. A motorsportol.hu főszerkesztője úgy véli, a Red Bull tanácsadója nyilván csalódott volt, amiért Andrea Kimi Antonelli hibája miatt nagyobb lett a hátránya Max Verstappennek Lando Norisszal szemben a szezonzáró előtt, de a frusztráltság még nem ok arra, hogy valakit meggyanúsítsanak minden alap nélkül.

Toto Wolff első felindultságában még azt a költői kérdést is feltette, komolyan gondolja bárki is azt, hogy ez a két pont ne hiányozna nekik a konstruktőri bajnokságban ahhoz, hogy bebiztosítsák a második helyet a Red Bull-lal szemben. A csapatfőnök szerint nem lehet megkérdőjelezni azt, hogy Andrea Kimi Antonelli a minél jobb pozícióért küzd minden egyes futamon.

„Túlzottan csavaros ez a történet”

Vámosi Péter szerint sok mindent elárul az, hogy Andrea Kimi Antonelli feketére cserélte a profilképét a közösségi oldalain, ezzel „gyakorlatilag gyászolja ezt a komplett eseménysort”. A szakíró véleménye szerint „ez nem jó irány”, és hiába tesz lépéseket a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) a különféle gyűlöletkampányok ellen,

olyan hatalmas tömeg nyilvánít véleményt ilyen kérdésekben az F1 háza táján, mint a választásokon az emberek, amikor „A-oldal nekiáll vélt vagy valós sérelmek alapján ekézni a B-oldalt”.

Mint fogalmazott, a legérzékenyebb része ennek az egész történetnek, hogy egy 19 éves, újonc pilóta került a támadások kereszttüzébe.

Egyébként Andrea Kimi Antonellinek sem volt teljesen mindegy, hányadik helyen végez Katarban, hiszen nagy csatában van az összetettben a hatodik helyért Lewis Hamiltonnal. Vámosi Pétert ezt „egy hatalmas presztízsharcnak” tartja, mert óriási fegyvertény lenne a szezon végén, ha Andrea Kimi Antonelli elmondhatná magáról, hogy megelőzte a hétszeres világbajnokot, akinek a helyére gyakorlatilag beült a Mercedesnél. Mint fogalmazott, nagyon megemelné ez az olasz pilóta ázsióját. Jelenleg két pont a hátránya Andrea Kimi Antonellinek Lewis Hamiltonnal szemben a vb-pontversenyben.

A motorsportol.hu főszerkesztője egyetért azokkal a véleményekkel, amelyek elutasítják a szándékos sportszerűtlenséget firtató feltételezéseket, mint ahogy szerinte annak sincs semmi köze az előzéshez, hogy egyes körökben azt pletykálják, Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke Katarban Max Verstappennel egyeztetett, hogy a csapathoz csábítsa a holland pilótát. „Túlzottan csavaros ez a történet, ezeknek a feltételezéseknek semmi alapjuk sincs” – zárta gondolatait a szakíró.

