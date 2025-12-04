ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.17
usd:
327.42
bux:
109278.18
2025. december 4. csütörtök Barbara, Borbála
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Farkas Péter barcelonai (1992) olimpiai bajnok birkózó
Nyitókép: Magyar Birkózó Szövetség

Hosszú idő után szólalt meg újra Farkas Péter olimpiai bajnok – videó

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

Autókereskedéssel foglalkozik, birkózás helyett ma már csak lábteniszezik Farkas Péter. Az egykori olimpiai aranyérmes, világ- és Európa-bajnok birkózó hosszú idő után szólalt meg a nyilvánosság előtt, a sportági szövetség felületein jelent meg vele beszélgetés.

Sportpályafutása kezdeteiről azt mondta Farkas Péter, hogy „dagadt kisgyerek” volt, ezért az edzések nem voltak egyszerűek számára.

„Nálunk ez nem volt opcionális; apám is birkózott, rám fért a mozgás, kötelező lett. Életem első versenye Csepelen volt, meg is nyertem” – mondta.

Serdülőben aztán elmaradtak a sikerek, a junior korosztályig még válogatott sem volt. Elsőéves juniorként viszont már látszott, hogy még sokra viheti – árulta el az olimpiai bajnok birkózó, aki arról is beszélt, hogy a súlycsoportváltásnak köszönhetően

21 hónap alatt négy világversenyt, közte olimpiát is nyert.

„90 kiló körül volt a súlyom, onnan lefogyni 82-re, ezzel rögtön megoldódtak az erőbeli problémák. Kondícióm volt. Azóta nagyot változott a világ, mert ha a Lőrincz Tamást megnézzük, simán versenyeznek 37-38 évesen is. Akkor ez nem így volt, 28 éves kor körül elege volt mindenkinek az egészből, fogyasztásból, versenyzésből.”

Farkas Péternek az 1992-es olimpiára rendbe jött a válla és kifejezetten jó formában érkezett Barcelonába. Az aranyérmért a lengyel Piotr Stepient győzte le.

„Szerencsére nem volt a szálláson légkondi, úgyhogy felvettem az anorákot, és reggelre két kilóval kevesebb voltam. Gyakorlatilag minden összejött, életem legjobb formája volt. Egy nagyon kedves barátnőm kihozta édesanyámat, ő is látott, és egy nagy baráti társaság is kijött szurkolni nekem” – mondta.

Farkas Péter elégedett a pályafutásával, bár azt sajnálja, hogy Barcelona után nem folytatta a 90 kilogrammos súlycsoportban.

„Leültünk beszélgetni a fizetésemről, azon vitatkoztunk, hogy 60 vagy 65 ezer legyen. Akkor Éles József veszprémi kézilabdázó azt hiszem 700 ezer forintot keresett. A rendszerváltás utáni káoszban, zűrzavarban ezek a sportok – vívás, cselgáncs, birkózás, boksz – nem voltak kiemelt sportágak, nem lehetett belőlük olyan jól megélni akkor, mint bármi másból.”

Az interjúban a kábítószerrel való visszaélésről, a szökésről, a börtönben töltött évekről nem esett szó.

Arról viszont igen, hogy már miért nem űzi a sportágát.

„Csípőprotézissel nem tudom, tudnám-e élvezni még. Lábteniszezni szoktunk. Autókereskedésem van, autókat szállítok Németországba.”

Farkas Péter még elmondta még, hogy a fia

  • zenél
  • a Budapesti Műszaki Egyetem villamosmérnöki karán tanul
  • a birkózást hobbiszinten űzi.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Sport    Hosszú idő után szólalt meg újra Farkas Péter olimpiai bajnok – videó

birkózás

olimpiai bajnok

farkas péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Priskin Tamás: Marco Rossi már bizonyított, a továbbiakban is jó kezekben lesz nála a válogatott irányítása

Priskin Tamás: Marco Rossi már bizonyított, a továbbiakban is jó kezekben lesz nála a válogatott irányítása

A magyar labdarúgó-válogatott az utolsó pillanatig versenyben volt nemcsak a vb-pótselejtezős szereplésért, hanem matematikailag azért is, hogy egyenes ágon kijuthasson a világbajnokságra, ezt pedig az elmúlt években nehéz lett volna még elképzelni is – mondta az InfoRádióban a 63-szoros magyar válogatott futballista. Az FTC és a Győri ETO korábbi játékosa kiváló szakembernek nevezte Marco Rossit, aki szerinte nagyszerűen látja el a feladatát. Arról is beszélt, milyen feladatai lesznek a Mol – Új Európa Alapítvány nagyköveteként.
VIDEÓ
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Gettóba zárják a magyar egyetemeket? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Miért a háború utolsó szakasza a legvéresebb? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.04. csütörtök, 18:00
Vinkó József
a Magyar Konyha főszerkesztője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Felbukkantak az oroszok Liman kapujában, támadás érte Moszkvát - Percről percre az ukrán frontról csütörtökön

Felbukkantak az oroszok Liman kapujában, támadás érte Moszkvát - Percről percre az ukrán frontról csütörtökön

Egyelőre úgy fest, megrekedtek a béketárgyalások az USA, Oroszország és Ukrajna közt, miután a Kreml lényegében nemet mondott az Egyesült Államok által benyújtott szerződés-tervezetre. Miután úgy fest, Pokrovszk gyakorlatilag elesett, zárul az olló Huljajpolénél is, illetve megjelentek az orosz katonák Liman határán, Észak-Donyeckben. Reggel támadás érte Moszkvát Ukrajna felől, illetve még 8 orosz régiót. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború csütörtöki eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszűnt a védelem, jöhet a dózer: több siófoki épületet, köztük legendás csárdákat is porig rombolnak

Megszűnt a védelem, jöhet a dózer: több siófoki épületet, köztük legendás csárdákat is porig rombolnak

Három legendás siófoki épület is a bontási engedély közelébe került, miután a város képviselő-testülete megszavazta a helyi védettség megszüntetését.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Family of Novichok poisoning victim 'still has questions', as report finds Putin 'morally responsible'

Family of Novichok poisoning victim 'still has questions', as report finds Putin 'morally responsible'

An inquiry into Ms Sturgess' death in 2018 came after an attempt to poison an ex-Russian double agent living in Salisbury.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 4. 14:22
Priskin Tamás: Marco Rossi már bizonyított, a továbbiakban is jó kezekben lesz nála a válogatott irányítása
2025. december 4. 13:34
Cseh László: hiába álmodom, hogy újrakezdem az úszást, akkor sem megy
×
×
×
×