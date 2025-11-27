ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 29. szombat
Bamidele Yusuf, a Ferencváros (j) és Edson Álvarez, a Fenerbahce játékosa a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 5. fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Fenerbahce mérkõzésen Isztambulban a Sükrü Saracoglu stadionban 2025. november 27-én.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

A Ferencváros bölcs játékkal kiharcolt egy pontot Isztambulban

Infostart
A Ferencváros Varga Barnabás góljával előnybe került Isztambulban a Fenerbahce elleni Európa-liga-mérkőzésen, s bár a törökök végül kiegyenlítettek, a magyar bajnok egy nagyon értékes ponttal térhet haza. Már tizenegy pontja van, ez szinte biztosan továbbjutást ér.

Robbie Keane kihagyta a kezdő csapatból Tóth Alexet, viszont Naby Keita és Varga Barnabás pályára lép. A tizenegy: Dibusz – Cissé, Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Kanikovszki, N. Keita, Zachariassen, Cadu – Varga B., Yusuf.

A török gárdában ott van a Real Madrid korábbi csillaga, Marco Asensio is. Domenico Tedesco az alábbi tizenegyet jelölte ki: Ederson – Semedo, Efe Demir, Skriniar, Brown – Talisca, Marco Asensio, Álvarez – Aydin, en-Nesziri, Aktürkoglu. Három magyar kezd a Fradiban, három török a Fenerben.

Szenzációs hangulatban, fülsöketítő zajban, a Fener labdabirtoklásával telt az első öt perc, de a Ferencváros nagyon higgadtan futballozik.

Lassan negyedóra is eltelt, a magyar bajnok többet birtokolja a labdát, mint az első öt percben.

A brazil Talisca lövése volt az első kapura menő kísérlet, nem okozott gondot Dibusz Dénesnek.

Érdekes, hogy Bengoechea, a spanyol bíró nagyon engedi a kemény szerelési kísérleteket, mindkét oldalon.

Yusuf betört a Fener tizenhatosán belülre a félidő közepén, Éderson szép kivetődéssel mentett.

Marco Asencio passzából Brown az oldalhálóba lőtt.

Ismét a spanyol középpályás lőtt, Dibusz Dénes védett.

En-Nesziri alig fejelt a bal alsó sarok mellé, nagy helyzet volt.

Még nagyobb a másik oldalon: Varga Barnabás rövid passzából Yusuf kapásból a kapufára lőtte a labdát.

Zachariassen egy sárga lapért megállította Taliscát. A szabadrűgűsból Alvarez lsről fejelt, s nem is találta el a kaput.

A 45. percben Yusuf gyönyörű csavart lövéssel próbálkozott, kijött a labda a kapufáról.

Vége az első félidőnek.

Nem változott a játék képe, jól áll a Ferencváros a lábán, a védők hiba nélkül játszanak, a középpályások rengeteget dolgoznak.

Akárcsak az első félidőben, en-Nesziri jó helyzetből tisztán fejelt, de a kapu mellé.

Mind a két csapat cserélt a 60. percben, a Ferencvárosba Tóth Alex és O'Dowda állt be, Zachariassen és Cadu ment le.

A 66. percben vezetést szerzett a Ferencváros. Szöglet után Varga Barnabás ugrott a legmagasabbra, megelőzte Brownt és öt méterről a hálóba bólintotta a labdát, 0–1.

Két perc alatt kiegyenlített a Fener, talán az első védekezési hibából. O'Dowda rosszul helyezkedett, majd a labda mögüle Nenétől Talisca elé került, aki 12 méterről belőtte a kapuba, 1–1.

Yusufot ápolták, de aligha ezért cserélte le Rovbbie Keane, a frissebb Lenny Joseph állt be.

Szalai Gábor lövése kapu mellé ment.

Nene nagy lövése után a labda lécről pattant ki.

Robbie Keane újabb friss erőket küldött be, Kanikovszki és Keita helyére Ötvös és Júlio Romao állt.

A 81. percben Dibusz Dénes védte Talisca távoli lövését.

Letelt a 90. perc, még négy van hátra.

Jhon Durán belefejelt Raemaekers arcába, a Fener kolumbiai csatára azonnali piros lapot kapott.

Heves indulatok közepette véget ért a mérkőzés.

A végeredmény 1–1, a Ferencváros öt forduló után 11 pontos.

2025. november 28. 21:32
Szakíró Lewis Hamiltonról: frusztráció, enerváltság és kiégés jelei láthatók, ennek így nem lesz jó vége
2025. november 28. 20:36
Katari Nagydíj: Oscar Piastri rajtol az élről a sprintfutamon
