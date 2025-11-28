ARÉNA - PODCASTOK
Robbie Keane, a Ferencváros vezetõedzõje a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 5. fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Fenerbahce mérkõzésen Isztambulban a Sükrü Saracoglu stadionban 2025. november 27-én.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Robbie Keane: Bizonyos mérkőzések esetében bizonyos játékosokra van szüksége egy edzőnek

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A Ferencváros vezetőedzője szerint a csapata kiváló teljesítményt nyújtott csütörtökön a Fenerbahce vendégeként elért 1-1-es döntetlen alkalmával a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának ötödik fordulójában.

A 45 éves ír szakember a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón elmondta, soha nem azért küldi a pályára a tanítványait, hogy döntetlent érjenek el, hanem azért, hogy nyerjenek.

„Az én mentalitásom az, hogy minden alkalommal győzelemre játszunk, de az élet és a futball produkál olyan eseményeket, amelyeknél előfordul, hogy el kell fogadnunk a döntetlent” – fogalmazott Keane. „Isztambulban ebbe a stadionba szinte lehetetlen idejönni és csak úgy nyerni. Ezért azt gondolom, hogy kiváló teljesítményt nyújtottak a futballistáim, akik minden dicséretet megérdemelnek. Az első félidő végén két góllal vezethettünk volna, miközben az ellenfélnek igazán nagy helyzete nem is volt a szünetig”.

Keane szándékosan állította össze a Naby Keita, Gavriel Kanichowsky, Kristoffer Zachariassen triót a középpálya közepére.

„Bizonyos mérkőzések esetében bizonyos játékosokra van szüksége egy edzőnek. Naby nagy rutinnal rendelkezik az ehhez hasonló összecsapások szempontjából, ismeri ezt a hangulatot, a helyszínt, és nyugodtan állt hozzá a feladatához. De ugyanilyen nyugodt volt két társa is, miközben mindketten rengeteg futottak labda nélkül. Azt gondolom, hogy most sikerült eltalálnunk a középpálya összeállítását is” – jelentette ki Keane.

Kollégája, Domenico Tedesco úgy vélte, nyerni akartak, meg is próbálták, de ezúttal nem jártak sikerrel.

„Fontos, hogy jól reagált a csapat egygólos hátrányban egy ilyen fizikálisan erős ellenféllel szemben, amely ráadásul a cseréivel további fizikalitást tudott a pályára vinni” – mondta a 40 éves tréner, aki hozzátette, az európai kupaporondon sosem könnyű kiemelkedően eredményesnek lenni, és most el kell fogadniuk, hogy egyelőre nyolc pontot sikerült gyűjteniük.

„Nyilván befolyásolták a meccs kimenetelét, hogy vannak hiányzóink, de akik most a pályán voltak, azok jól futballoztak, többen ráadásul olyan poszton, amelyen általában nem szoktak játszani” – jelentette ki Tedesco.

A magyar bajnok legközelebb december 11-én a skót Glasgow Rangers együttesét fogadja az alapszakasz hatodik körében.

