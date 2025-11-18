Szoboszlai Dominik szobra tetszik a Liverpool sztárjának

"Két nap telt el, de még mindig nehéz elfogadnom a történteket. Sajnos ezzel együtt kell élni és menni kell tovább. Biztos valami oka van annak, hogy ez velünk mindig megtörténik. Próbáljuk a legnehezebb időszakban is a pozitívumot kivenni ebből, hogy a végsőkig volt esélyünk. Hittünk abban, hogy a pótselejtezőben szerepelhetünk" - idézte fel a Liverpool magyar sztárja a sorsdöntő vb-selejtezőt, melyen a magyarok 3-2-es vereséget szenvedtek az írektől.

A 25 éves középpályás a pódiumbeszélgetésen kifejtette, az embereknek kell eldönteniük, hogy tetszik-e nekik a szobor, személy szerint neki igen, mert mintha kettő lenne belőle, annyira élethű lett.

"Ez mindenki számára megtiszteltetés, úgyhogy sokat nem kellett gondolkodnom, hogy rendben van.

Sok mintát vettek rólam, fotózáson voltam Manchesterben és Londonban, ez alapján mindent meg tudtak csinálni. Mindent úgy választottunk ki, ahogy most vagyok. Az arcszőrzetet, a tetkóimat, mindent, ami rajtam van, ami én vagyok, az ugyanúgy rajta van a bábun. Furcsa volt, hogy kettő van belőlem, mintha saját magam mellé álltam volna, ami igaz is, csak én élek, ő nem" - mondta Szoboszlai. "Nagyon örülök, hogy ilyen emberek közé tartozhatok. Próbálom minden alkalommal még magasabbra rakni saját magamnak a lécet, hogy ne ragadjak meg azon a szinten, ahol most vagyok".

A nemzeti együttes csapatkapitányát a válogatott tízes mezében, szívre tett kézzel lehet megtekinteni a múzeumban. Mint elárulta, két verzióból választhatott, de számára egyértelmű volt a döntés, mert mindenki tudja, mennyit jelent számára a válogatott, ami sose fog megváltozni, még akkor sem, amikor befejezi a profi pályafutását.

"Régen annyira nem foglalkoztam a külső megjelenéssel, az elmúlt öt évben ez megváltozott. Többet figyelek arra, mit veszek fel, hogyan jelenek meg, hogy nézek ki. Szerintem ez fontos minden téren, példát lehet ezzel mutatni a fiatalabbaknak" - mondta Szoboszlai.