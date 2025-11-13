Szoboszlaiék Örményországban - sport a tévében

M4 Sport
15.05: Labdarúgás, U21-es válogatott felkészülési mérkőzés, Magyarország - Feröer-szigetek
17.15: Labdarúgás, vb-selejtező, Örményország-Magyarország
Sport 1
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
18.30: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, Kielce-Aalborg
20.30: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, Barcelona-Wisla Plock
Sport 2
13.45: Sznúker, Champion of Champions, Leicester
20.00: Darts, Grand Slam, nyolcaddöntő, Wolverhampton
Eurosport 1
18.00: Erőemelés, világbajnokság, Kolozsvár
Eurosport 2
19.00: Golf, PGA Tour, Bermuda bajnokság
Spíler 1
17.50: Labdarúgás, vb-selejtező, Azerbajdzsán-Izland
20.35: Labdarúgás, vb-selejtező, Anglia-Szerbia
Arena 4
17.45: Labdarúgás, válogatott felkészülési mérkőzés, Litvánia-Izrael
20.30: Labdarúgás, vb-selejtező, Franciaország-Ukrajna
Match 4
14.00 és 20.30: Tenisz, ATP-világbajnokság, csoportkör, Torino
17.45: Röplabda, női Bajnokok Ligája, selejtező, 3. forduló, visszavágó, Vasas Óbuda-Olimpiakosz