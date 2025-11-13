ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 13. csütörtök
Szoboszlai Dominik ünnepel, miután 2-2-re egyenlített a Portugália - Magyarország labdarúgó világbajnoki selejtezõ mérkõzésen a lisszaboni Estádio José Alvalade stadionban 2025. október 14-én.
Nyitókép: MTI/AP/Armando Franca

Szoboszlaiék Örményországban - sport a tévében

Infostart / MTI

A mai fő fogás labdarúgás. Vb-selejtező, Örményország-Magyarország.

M4 Sport

15.05: Labdarúgás, U21-es válogatott felkészülési mérkőzés, Magyarország - Feröer-szigetek

17.15: Labdarúgás, vb-selejtező, Örményország-Magyarország

Sport 1

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

18.30: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, Kielce-Aalborg

20.30: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, Barcelona-Wisla Plock

Sport 2

13.45: Sznúker, Champion of Champions, Leicester

20.00: Darts, Grand Slam, nyolcaddöntő, Wolverhampton

Eurosport 1

18.00: Erőemelés, világbajnokság, Kolozsvár

Eurosport 2

19.00: Golf, PGA Tour, Bermuda bajnokság

Spíler 1

17.50: Labdarúgás, vb-selejtező, Azerbajdzsán-Izland

20.35: Labdarúgás, vb-selejtező, Anglia-Szerbia

Arena 4

17.45: Labdarúgás, válogatott felkészülési mérkőzés, Litvánia-Izrael

20.30: Labdarúgás, vb-selejtező, Franciaország-Ukrajna

Match 4

14.00 és 20.30: Tenisz, ATP-világbajnokság, csoportkör, Torino

17.45: Röplabda, női Bajnokok Ligája, selejtező, 3. forduló, visszavágó, Vasas Óbuda-Olimpiakosz

