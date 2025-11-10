Durván lepontozták Szoboszlai Dominikékat

Nem csoda, hogy az angol sportsajtó jól lepontozta a bajnoki címvédő Liverpool FC játékosait: kiütéses győzelemmel ünneplte vasárnap a Manchester City Pep Guardiola ezredik mérkőzését edzőként. A tavalyelőtti bajnok 3-0-ra „kivégezte” a tavalyi bajnokot úgy, hogy Erling Haaland még egy tizenegyest is kihagyott. A meccset Orbán Viktor miniszterelnök is a helyszínen nézte végig.

Az Index összefoglalója szerint sajnos most Szoboszlai Dominik sem emelkedett ki a mérsékelt csapatátlagból. Kerkez Milos a kispadról szállt be, 35 perc jutott neki.