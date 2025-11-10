ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 10. hétfő Réka
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság Liverpool-Newcastle United mérkőzésén a liverpooli Anfield Road-i Stadionban 2025. február 26-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Durván lepontozták Szoboszlai Dominikékat

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Kiütötte a Manchester City Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapatát, a Liverpoolt az angol labdarúgóbajnokságban, a címvédő vörösök így a 8. helyre csúsztak le a táblázaton.

Nem csoda, hogy az angol sportsajtó jól lepontozta a bajnoki címvédő Liverpool FC játékosait: kiütéses győzelemmel ünneplte vasárnap a Manchester City Pep Guardiola ezredik mérkőzését edzőként. A tavalyelőtti bajnok 3-0-ra „kivégezte” a tavalyi bajnokot úgy, hogy Erling Haaland még egy tizenegyest is kihagyott. A meccset Orbán Viktor miniszterelnök is a helyszínen nézte végig.

Az Index összefoglalója szerint sajnos most Szoboszlai Dominik sem emelkedett ki a mérsékelt csapatátlagból. Kerkez Milos a kispadról szállt be, 35 perc jutott neki.

premier league

manchester city

liverpool

szoboszlai dominik

Szlovákia Ukrajna felé kacsingat
Tudósítónktól

Szlovákia Ukrajna felé kacsingat
A szlovák kormány Helyreállítási Tervért és Tudásalapú Gazdaságért felelős államtitkára szerint Ukrajna uniós csatlakozása nagy lehetőséget jelenthet, és különösen Kelet-Szlovákia gazdaságát lendítheti fel. Alena Sabelová a szlovák–ukrán párbeszédről szóló hétvégi pozsonyi fórumon hangsúlyozta, hogy Szlovákia támogatja Ukrajna EU-tagságát, amennyiben az teljesíti a szükséges feltételeket és készen áll a csatlakozásra.
 

