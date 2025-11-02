ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.02
usd:
336.33
bux:
107319.91
2025. november 2. vasárnap Achilles
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa ünnepel, miután gólt lőtt az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság Liverpool-Arsenal mérkőzésen Liverpoolban 2025. augusztus 31-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Szoboszlait látta az angol sajtó a mezőny legjobbjának

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A Liverpool ismét győzni tudott a Premier League-ben, 2–0-ra nyert az előző fordulóban a Manchester Cityt legyőző Aston Villa ellen. Szoboszlai Dominik ismét elismerő kritikákat kapott.

Arne Slot csapata a három ponttal a tabella harmadik helyére lépett elő, de vasárnap a Sunderland és a Manchester City is megelőzheti, mindkét csapat otthon játszik.

A villa elleni győzelem után a tízes skálán osztályozó Liverpool Echo csak Szoboszlai Dominiknek adott kilencest, mögötte a két gólszerző, Mohamed Szalah és Ryan Gravenberch nyolcast érdekelt ki.

A BBC Sport honlapjának osztályzatai szerint is a magyar középpályás volt a mezőny legjobbja, 8,05-ös osztályzatot kapott, szintén a Liverpool színeiben a 250. gólját elérő egyiptomi csatár és Gravenberch előtt.

A This is Anfield elnevezésű honlap is őt látta a legjobbnak, 9-est kapott. Még ennél is elismerőbb a szöveges értékelés: „Ismét ő volt a Liverpool legjobb játékosa, távolról jól lőtt, alig a kapu mellé, majd a kaput is eltalálta, és soha nem hagyta abba a futást – alighanem még mindig Hugo Ekitikét szidja, amiért lesre ment. Hol tartanának a Vörösök nélküle ebben a szezonban?” (A 44. percben a francia középcsatár lesről küldte a kapuba Szoboszlai Dominik labdáját.)

Kerkez Milos és Pécsi Ármin is a kispadon ült, ezúttal a balhátvéd sem játszott.

Kezdőlap    Sport    Szoboszlait látta az angol sajtó a mezőny legjobbjának

premier league

liverpool fc

szoboszlai dominik

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Új részletek Orbán Viktor és Donald Trump közelgő találkozójáról

Új részletek Orbán Viktor és Donald Trump közelgő találkozójáról

Az orosz–ukrán háború ügye, illetőleg a Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok közötti valamennyi gazdasági, hadiipari, energetikai együttműködéssel kapcsolatos kérdés is napirendre kerül, így az orosz energiahordozók felhasználásának kérdése is ott lesz az asztalon.
VIDEÓ
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
Közelebb került-e most Kína Amerikához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.03. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt a jelzés: a profik szerint sokkal többet érhet ez a részvény

Itt a jelzés: a profik szerint sokkal többet érhet ez a részvény

Az év utolsó két hónapjába lépve is bőven van még jó lehetőség a profik szerint a tőzsdéken. A Goldman Sachs ráadásul most egy olyan sztárrészvényt értékelt fel, amely már eddig is a befektetők nagy kedvence volt, de úgy gondolják, hogy nagy emelkedés jöhet még innen. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.     

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Késelés a vonaton: nem válogatott az ámokfutó, tíz embert szúrt meg

Késelés a vonaton: nem válogatott az ámokfutó, tíz embert szúrt meg

Tíz ember sérült meg abban a késeléses támadásban, amelyet egy vonaton követtek el szombat este Angliában.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Nine people with life-threatening injuries after stabbings on Doncaster-London train

Nine people with life-threatening injuries after stabbings on Doncaster-London train

Two people have been arrested and police - after declaring the attack a major incident - say counter-terror officers are supporting the investigation.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 2. 08:47
Kirabolták az amerikai kosaras sztárt
2025. november 1. 23:03
Szoboszlai Dominik gólpassznak örülhetett, nagyjából másfél percig
×
×
×
×