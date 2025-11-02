Szoboszlait látta az angol sajtó a mezőny legjobbjának

Arne Slot csapata a három ponttal a tabella harmadik helyére lépett elő, de vasárnap a Sunderland és a Manchester City is megelőzheti, mindkét csapat otthon játszik.

A villa elleni győzelem után a tízes skálán osztályozó Liverpool Echo csak Szoboszlai Dominiknek adott kilencest, mögötte a két gólszerző, Mohamed Szalah és Ryan Gravenberch nyolcast érdekelt ki.

A BBC Sport honlapjának osztályzatai szerint is a magyar középpályás volt a mezőny legjobbja, 8,05-ös osztályzatot kapott, szintén a Liverpool színeiben a 250. gólját elérő egyiptomi csatár és Gravenberch előtt.

A This is Anfield elnevezésű honlap is őt látta a legjobbnak, 9-est kapott. Még ennél is elismerőbb a szöveges értékelés: „Ismét ő volt a Liverpool legjobb játékosa, távolról jól lőtt, alig a kapu mellé, majd a kaput is eltalálta, és soha nem hagyta abba a futást – alighanem még mindig Hugo Ekitikét szidja, amiért lesre ment. Hol tartanának a Vörösök nélküle ebben a szezonban?” (A 44. percben a francia középcsatár lesről küldte a kapuba Szoboszlai Dominik labdáját.)

Kerkez Milos és Pécsi Ármin is a kispadon ült, ezúttal a balhátvéd sem játszott.