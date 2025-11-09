Bajban volt a Fradi a kieső ellen

A címvédő fővárosi csapat ezzel a második helyre jött fel a tabellán úgy, hogy egy mérkőzéssel kevesebbet játszott, mint az éllovas Paks. Az újonc Kazincbarcika kieső helyen áll.

Mindkét oldalon akadt nagy gólszerzési lehetőség mindjárt a mérkőzés elején, majd a Kazincbarcika egy ártatlannak tűnő helyzetben büntetőhöz jutott:

Cissé találta el a 16-oson belül Slogar lábát, Berke Balázs játékvezető pedig VAR-elemzés után ítélt 11-est.

Kártik középre lőve szerzett vezetést csapatának. A Ferencvárosnak a hétközi sikeres Európa-liga mérkőzése után sokáig nem sikerült felpörögnie, komoly helyzetet nem tudott kialakítani, amikor a hazai kapu előterébe ért, vagy pontatlan volt egy-egy passz, vagy tisztázni tudtak a barcikaiak. Aztán mégis összejött az egyenlítés, mert Harojan a bal oldalon, az alapvonalnál - feleslegen - szabálytalankodott, Tóth Alex ívelte át a szabadrúgásból a labdát, a góllövőlistán éllovas Varga Barnabás pedig a kapuba fejelt. Csakhamar az előkészítő, az ugyancsak válogatott Tóth is betalált, a 16-osról tekert a hazai kapu bal oldalába. A félidő hajrájára lendületesebbé és élesebbé váló FTC könnyedén fordított.

Az első játékrész élénk utolsó negyedórája után a második félidőben többnyire a mezőnyben folyt a játék, a Ferencváros irányított, de kapura nem jelentett komoly veszélyt, a Kazincbarcika pedig alig jutott el a vendégek 16-osáig. A fővárosi csapat taktikusan őrizte előnyét, majd a hajrában egy gyors bal oldali támadás végén Mackreckis beállította a végeredményt. Az FTC az erejét némileg kímélve is magabiztosan gyűjtötte be a három pontot.