Tóth Balázs a magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatóján az MLSZ Telki Edzõközpontjában 2025. október 7-én. A magyar csapat október 11-én Örményország ellen lép pályára a Puskás Arénában, három nappal késõbb Lisszabonban a portugálok ellen játszik.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Lehet, hogy a sors eldönti a Dibusz-Tóth kapusdilemmát

Infostart / MTI

Noha Marco Rossi már korábban döntött arról, melyik kapusa véd Örményországban a vb-selejtezőn, ezt vagy megerősíti, vagy megváltoztatja az Angliából érkezett hír.

Tóth Balázs válogatott kapus sérülés miatt nem játszhat a Blackburn Rovers labdarúgócsapatának szombati mérkőzésén az angol másodosztályban.

Tóth térde kedd este, a Bristol City otthonában 1-0-ra megnyert mérkőzés hajrájában sérült meg, ezért a 89. percben le kellett cserélni.

Szerdán a klub honlapján Valerien Ismael vezetőedző elmondta: továbbra is várják a vizsgálatok eredményét a magyar kapus sérülésével kapcsolatban, de az biztos, hogy

szombaton nem léphet pályára a Derby County otthonában.

A nemzeti csapat legutóbbi három mérkőzésén kapuban álló Tóth Balázsra a világbajnoki selejtezősorozat utolsó két fordulójában is számítana Marco Rossi szövetségi kapitány. A válogatott jövő csütörtökön Örményországban játszik, vasárnap pedig Írországot fogadja.

