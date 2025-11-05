Lehet, hogy a sors eldönti a Dibusz-Tóth kapusdilemmát

Tóth Balázs válogatott kapus sérülés miatt nem játszhat a Blackburn Rovers labdarúgócsapatának szombati mérkőzésén az angol másodosztályban.

Tóth térde kedd este, a Bristol City otthonában 1-0-ra megnyert mérkőzés hajrájában sérült meg, ezért a 89. percben le kellett cserélni.

Szerdán a klub honlapján Valerien Ismael vezetőedző elmondta: továbbra is várják a vizsgálatok eredményét a magyar kapus sérülésével kapcsolatban, de az biztos, hogy

szombaton nem léphet pályára a Derby County otthonában.

A nemzeti csapat legutóbbi három mérkőzésén kapuban álló Tóth Balázsra a világbajnoki selejtezősorozat utolsó két fordulójában is számítana Marco Rossi szövetségi kapitány. A válogatott jövő csütörtökön Örményországban játszik, vasárnap pedig Írországot fogadja.