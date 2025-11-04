ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 4. kedd
A bajnoki trófea a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első, Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain mérkőzése előtt Dortmundban 2024. május 1-jén.
Nyitókép: MTI/EPA/Christopher Neundorf

BL élőben: Prágában az Arsenal

Infostart

Két mérkőzés kezdődik 18.45-kor a Bajnokok Ligája keddi programjában. Az Arsenal a Slaviánál vendégeskedik Prágában, az Eintracht Frankfurt Nápolyban lép pályára.

SLAVIA–ARSENAL FC 0–0: Új és régi hiányzói miatt tartalékos összeállításban játszik az Arsenal Prágában, Martin Zubimendi, Viktor Gyökeres, Gabriel Martinelli, Martin Ödegaard, Kai Havertz, Noni Madueke és Gabriel Jesus sem lép pályára.

NAPOLI–EINTRACHT FRANKFURT 0–0: Leonardo Spinazzola, Billy Gilmour, Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku és Alex Meret sem játszik a nápolyi csapatban.

SLAVIA–ARSENAL FC 0–0: Húsz perc eltelt a mérkőzésből, fontosabb esemény nélkül. A csehek meglepően bátran játszanak.

NAPOLI–EINTRACHT FRANKFURT 0–0: Höjlung kísérlete után a gólvonalról tisztáztak az Eintracht védői.

bajnokok ligája

napoli

arsenal fc

Szakértő: a Trump-kormányzat kőkeményen betartatja a migrációs törvényeket

Szakértő: a Trump-kormányzat kőkeményen betartatja a migrációs törvényeket

Balogh Máté, a Migrációkutató Intézet vezető kutatója az InfoRádióban elmondta, a Biden-adminisztráció utolsó éve alatt még 2 millió feletti számú bevándorló érkezett az Egyesült Államokba, a 2024 szeptembertől 2025 szeptemberig terjedő pénzügyi évben már csak 238 ezer, tehát 84 százalékos csökkenést sikerült elérnie a Trump-adminisztrációnak.
Orbán Viktor bejelentést tett a 14. havi nyugdíj részleteiről

Orbán Viktor bejelentést tett a 14. havi nyugdíj részleteiről

A miniszterelnök egy Facebook-videóban részleteket árult el terveiről a következő hónapokat illetően, szólt a nyugdíjakról, a rezsicsökkentésről, az ingatlanvásárlási kedvezményről és az árrésstopról is; két lehetőség van.
 

13. havi illetményt kaphatnak a bírósági dolgozók idén

Megvan, mely szervek vizsgálják a Tisza Párt adatszivárgási ügyét

Semjén Zsolt: valóban botrány, ami a Szőlő utcában történt

Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
 
Kína felvillantotta a forradalmi hiperszonikus fegyverét: olyan technológiával rendelkezik, ami még az amerikaiakat is megelőzi

Kína felvillantotta a forradalmi hiperszonikus fegyverét: olyan technológiával rendelkezik, ami még az amerikaiakat is megelőzi

Kína sikeresen tesztelte egy olyan hiperszonikus rakéta prototípusát, amely képes repülés közben alakot változtatni, ami forradalmi előrelépést jelent a technológiában - közölte az Eurasian Times.

Hatalmas vállalást tett az olimpiai bajnok futó: nem semmi, mibe vág bele

Hatalmas vállalást tett az olimpiai bajnok futó: nem semmi, mibe vág bele

Eliud Kipchoge, a kétszeres olimpiai bajnok maratonfutó bejelentette új projektjét, amelynek keretében két év alatt hét kontinensen hét maratont fog teljesíteni.

Millions vote in NYC mayoral election as polls also open in Virginia, New Jersey and California

Millions vote in NYC mayoral election as polls also open in Virginia, New Jersey and California

New Yorkers weigh in a mayoral race that has garnered national attention, while Virginia and New Jersey choose new governors.

2025. november 4. 15:43
Szoboszlai Dominik most más szájízzel várja a Real Madridot, mint egy éve
2025. november 4. 13:48
Budapestre jön Bob Bowman, Kós Hubert és számos úszósztár edzője – közeledik a Sport Forum Hungary
