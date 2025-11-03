ARÉNA - PODCASTOK
burning flaming torch over cloudy sky.
Nyitókép: imagedepotpro/Getty Images

Gyászol a sportvilág: 101 évesen távozott a legenda

Infostart / MTI

Százegy éves korában elhunyt a francia Charles Coste, aki a legidősebb volt az olimpiai bajnokok között.

Halálhírét a francia sportminiszter, Marina Ferrari tette közzé a közösségi médiában. Az ex-kerékpáros múlt csütörtökön távozott az élők sorából.

Coste az 1948-as londoni olimpián a csapat üldözéses versenyben lett aranyérmes. A tavalyi, párizsi játékok megnyitóján, kerekesszékben ülve vitte az olimpiai lángot.

A sportember Keleti Ágnes januári halála óta volt a legidősebb élő olimpiai bajnok. Az ötszörös olimpiai aranyérmes tornásznő január 2-án hunyt el, egy héttel a 104. születésnapja előtt. Keleti Ágnes 2023. szeptember 7-én, 102 évesen és 242 naposan lett a mindenkori legidősebb olimpiai bajnok, a korlistán honfitársát, a vízilabdázó Tarics Sándort megelőzve. A világ legidősebb olimpiai bajnok pólósa, aki az 1936-os berlini olimpián nyert aranyérmet, és haláláig a legidősebb élő olimpiai bajnok volt a világon, 102 éves korában, 2016. május 21-én hunyt el.

Coste halálával Nyikita Szimonjan lett a legidősebb élő olimpiai aranyérmes - írta a TASZSZ orosz állami hírügynökség. A korábbi labdarúgó, aki október 12-én töltötte be a 99. életévét, a Szovjetunió válogatottjának tagjaként lett ötkarikás bajnok az 1956-os melbourne-i játékokon. 1958-ban, az Anglia elleni 2-2-es döntetlen során ő szerezte a Szovjetunió első gólját a világbajnokságok történetében.

A Magyar Olimpiai Bizottság honlapjának anyaga szerint Szimonjan mögött az élő olimpiai bajnokok közül a második legidősebb a magyar öttusázó, Benedek Gábor (1927. március 23.), aki Helsinkiben, csapatban lett arany-, egyéniben ezüstérmes 1952-ben. A harmadik legidősebb az osztrák síelő, Trude Beiser (1927. szeptember 2.), aki 1948-ban és 1952-ben is olimpiai bajnok lett, előbb kombinációban, majd lesiklásban.

