Kirabolták az amerikai kosaras sztárt

Az oklahomaiak irányítója a mostani szezon előtt írt alá új szerződést, aminek köszönhetően az NBA történetének legmagasabb éves fizetéséhez (71,25 millió dollár) jutott hozzá.

A 27 éves Gilgeous-Alexandert a Charlotte választotta ki a 2018-as NBA-drafton, majd azonnal a Los Angeles Clippershez került, ahol egy szezont játszott. Hat éve erősíti az Oklahomát, az előző idényben az alapszakasz és a döntő legjobbjának (MVP) is megválasztották.

Breaking? OKC NBA player Shai Gilgeous-Alexander aka “SGA”’s home in the Nichols Hills area was just broken into ? pic.twitter.com/7FrL8tVSgo — rapklipz (@rapklipz) October 31, 2025

A dpa jelentésében kiemelte, hogy a csütörtök esti oklahomai bűncselekmény beleillik a híres profi sportolók otthonait érintő betöréssorozatba, amelynek a közelmúltban többek között az NBA szlovén sztárja, Luka Doncic, illetve az amerikaifutball-bajnokság, az NFL olyan nagyságai estek áldozatául, mint Patrick Mahomes, Travis Kelce és Joe Burrow.