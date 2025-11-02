ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. november 2. vasárnap
Shai Gilgeous-Alexander az észak-amerikai kosárlabda-bajnokságban (NBA) címvédő Oklahoma City Thunder egyik sztárja.
Nyitókép: Wikipédia

Kirabolták az amerikai kosaras sztárt

Infostart / MTI

Rablók jártak az észak-amerikai kosárlabda-bajnokságban (NBA) címvédő Oklahoma City Thunder egyik sztárjának, Shai Gilgeous-Alexandernek az otthonában, miközben a kanadai kosaras csapatával idegenben, a Washington Capitals ellen játszott.

Az oklahomaiak irányítója a mostani szezon előtt írt alá új szerződést, aminek köszönhetően az NBA történetének legmagasabb éves fizetéséhez (71,25 millió dollár) jutott hozzá.

A 27 éves Gilgeous-Alexandert a Charlotte választotta ki a 2018-as NBA-drafton, majd azonnal a Los Angeles Clippershez került, ahol egy szezont játszott. Hat éve erősíti az Oklahomát, az előző idényben az alapszakasz és a döntő legjobbjának (MVP) is megválasztották.

A dpa jelentésében kiemelte, hogy a csütörtök esti oklahomai bűncselekmény beleillik a híres profi sportolók otthonait érintő betöréssorozatba, amelynek a közelmúltban többek között az NBA szlovén sztárja, Luka Doncic, illetve az amerikaifutball-bajnokság, az NFL olyan nagyságai estek áldozatául, mint Patrick Mahomes, Travis Kelce és Joe Burrow.

