Három focifőváros már bejelentkezett a jövőbeli BL-döntőkre

Az európai szövetség (UEFA) pénteken jelentette be, hogy ezekre az időpontokra ezek a városok jelezték rendezési szándékukat, ugyanakkor a hivatalos pályázatokat június 10-ig kell benyújtani.

A Bayern München otthona, az Allianz Arena idén adott otthon a legrangosabb európai futballsorozat fináléjának, a londoni létesítményben pedig egy évvel korábban játszottak döntőt. Barcelonában 1999-ben adták át legutóbb a trófeát, a katalán fővárosban viszont már a felújított Camp Nouban lenne az összecsapás.

A sorozat idei döntőjének első alkalommal a budapesti Puskás Aréna lesz a házigazdája, míg jövőre az Atlético Madrid otthonában rendezik a döntőt.

Az UEFA jelezte, szeptemberben jelölik ki a klubsorozatok 2028-as és 2029-es döntőinek házigazdáit, egyúttal leszögezte, hogy egy esetleges New York-i BL-döntő 2030 előtt biztosan nem jön létre.