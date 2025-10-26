Ki látott még ilyet - Kerkez gólja után lecserélték a bírót Szoboszlaiék mérkőzésén

Az utóbbi időben sokat kritizált Kerkez Milos az első félidő végén 2-0-s hazai vezetésnél megszerezte a Liverpool szépítő gólját egy beadás után. A magyar válogatott védőnek ez volt az első gólja a klub színeiben - emlékezet az nb1.hu.

A meccs különlegessége ezután következett, a játékvezető a szünetben bokasérülés miatt cserét kért, és a 4. bíró ugrott be helyére.

Szoboszlai Dominik végig a pályán volt, Mohamed Szalah gólját ő készítette elő. Egy csodálatos labdaszerzés után még volt ereje betenni a labdát az egyiptomi csatárnak, aki ebből nagy gólt rúgott.

A Liverpool azonban 3-2-es vereséget szenvedett és visszacsúszott az angol bajnokság 6. helyére.