Hamarosan visszatérhet súlyos műtétjei után a magyar kardvilágbajnok

Az elején tart még felkészülésében Szatmári András, aki két hete kezdte el az edzést esküvője és a júliusi vívó-világbajnokság után. A világbajnokságon csak egyéniben indult, a csapatban nem rakta be a válogatott vezetőedzője, így másfél hónapos kihagyás után kezdte a felkészülést, de Gárdos Gábor szerint egy 32 éves sportolónak már több regenerációra van szüksége, mint egy fiatalnak.

„Jó formában van fizikálisan és mentálisan is és pozitívan várja a szezont, amelynek a fő versenyei jövő június-júliusban kezdődnek” – mondta el az InfoRádióban a világbajnok vívó edzője, és jelezte, hogy tanítványa elsőként edzőversenyen gyakorolhat, majd a decemberi orléans-i versenyen térhet vissza a nemzetközi mezőnybe. Reményei szerint a hosszú éveken keresztül a világranglistán a legjobb 16-ban jegyzett Szatmári András még idén visszakerülhet a rangsorban a legjobbak közé.

A másik világbajnok vívó Márton Anna könyökműtéten esett át idén márciusában, míg a tokiói olimpián szenvedett térdsérülése után harmadszor is keresztszalag-pótláson esett át.

„Ismét meg kellett műteni térdét, az Uzsoki kórházban egy speciális beavatkozáson van túl. Még várni kell, hogy ismét pástra léphessen, de már edzésbe állt, minden rehabilitációt betart, fokozatosan terheljük a térdét” – árulta el Gárdos Gábor, hozzátéve, hogy az olimpiai negyedik helyezett kardvívó is nagyon várja, hogy a sérüléséből visszatérhessen.

„Pszichésen és mentálisan is fantasztikusan erős, én csodálkozom a legjobban azon, hogy milyen kőkeményen edz nap mint nap” – dicsérte tanítványát a mesteredző.