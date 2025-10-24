ARÉNA - PODCASTOK
Márton Anna az argentin Marija Belen Perez Maurice elleni asszója után a nõi kardozók egyéni versenyében a világméretû koronavírus-járvány miatt 2021-re halasztott 2020-as tokiói nyári olimpián a Makuhari Rendezvényközpontban 2021. július 26-án. Mellette edzõje, Gárdos Gábor. Márton Anna gyõzött és bejutott a legjobb 16 közé.MTI/Illyés Tibor
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Hamarosan visszatérhet súlyos műtétjei után a magyar kardvilágbajnok

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

Nincs már messze a tokiói olimpián negyedik helyezett kardvívó, Márton Anna visszatérése – mondta az InfoRádióban a többször is megműtött világbajnokról edzője. Gárdos Gábor másik vb-győztes tanítványáról, a csapatban olimpiai ezüstérmes Szatmári Andrástól azt reméli, hogy még idén visszakerülhet a legjobb versenyzők közé.

Az elején tart még felkészülésében Szatmári András, aki két hete kezdte el az edzést esküvője és a júliusi vívó-világbajnokság után. A világbajnokságon csak egyéniben indult, a csapatban nem rakta be a válogatott vezetőedzője, így másfél hónapos kihagyás után kezdte a felkészülést, de Gárdos Gábor szerint egy 32 éves sportolónak már több regenerációra van szüksége, mint egy fiatalnak.

„Jó formában van fizikálisan és mentálisan is és pozitívan várja a szezont, amelynek a fő versenyei jövő június-júliusban kezdődnek” – mondta el az InfoRádióban a világbajnok vívó edzője, és jelezte, hogy tanítványa elsőként edzőversenyen gyakorolhat, majd a decemberi orléans-i versenyen térhet vissza a nemzetközi mezőnybe. Reményei szerint a hosszú éveken keresztül a világranglistán a legjobb 16-ban jegyzett Szatmári András még idén visszakerülhet a rangsorban a legjobbak közé.

A másik világbajnok vívó Márton Anna könyökműtéten esett át idén márciusában, míg a tokiói olimpián szenvedett térdsérülése után harmadszor is keresztszalag-pótláson esett át.

„Ismét meg kellett műteni térdét, az Uzsoki kórházban egy speciális beavatkozáson van túl. Még várni kell, hogy ismét pástra léphessen, de már edzésbe állt, minden rehabilitációt betart, fokozatosan terheljük a térdét” – árulta el Gárdos Gábor, hozzátéve, hogy az olimpiai negyedik helyezett kardvívó is nagyon várja, hogy a sérüléséből visszatérhessen.

„Pszichésen és mentálisan is fantasztikusan erős, én csodálkozom a legjobban azon, hogy milyen kőkeményen edz nap mint nap” – dicsérte tanítványát a mesteredző.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Hamarosan visszatérhet súlyos műtétjei után a magyar kardvilágbajnok

márton anna

szatmári andrás

gárdos gábor

Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
