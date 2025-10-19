ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 19. vasárnap Nándor
Gazdag Dániel, a válogatott támadója sajtótájékoztatón a másnapi Montenegró - Magyarország Európa-bajnoki selejtező mérkőzés előtt a Podgorica Városi Stadionban 2023. június 16-án.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Kulcsgólt szerzett a magyar támadó

Infostart / MTI

A Columbus Crew többek között a magyar válogatott Gazdag Dániel góljával 3-1-re győzött a vendég New York Red Bulls ellen az észak-amerikai labdarúgó-bajnokság (MLS) alapszakaszának utolsó, szombati fordulójában.

A kispesti nevelésű támadó 1-1-nél csereként a szünetben állt be, majd a 66. percben hat méterről lőtte a rendkívül fontos győztes találatot. Együttese később a hajrában biztosította be a sikerét.

A Columbus Crew a mostani diadallal feljött a keleti főcsoport hetedik helyére, így egyenesen a nyolcaddöntőbe jutott, s nem kell selejtezőt játszania. A rájátszás első körében a Cincinnati lesz az ellenfele, a párharc az egyik csapat második győzelméig tart.

A másik MLS-ben szereplő magyar labdarúgó, Sallói Dániel végigjátszotta a Houston Dynamo elleni 0-0-val záruló összecsapást. Az már korábban eldőlt, hogy klubja, a nyugati konferenciában sereghajtó Sporting Kansas City nem jutott rájátszásba.

Olajat is ad már a Badacsonyi borvidék

A Badacsonyi borvidéken, a Szent György-hegy oldalában olajbogyó is terem. A 2HA Pincészet dűlőin nemcsak szőlőtőkék találhatók, hanem 500 olajfa is.
Honnan lesz vizünk aszály idején? Hubai Imre, Inforádió, Aréna
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
 
Végre itt a fordulat az időjárásban: a jövő héttől jelentősen megváltozik a helyzet

Végre itt a fordulat az időjárásban: a jövő héttől jelentősen megváltozik a helyzet

Az Időkép szerint hamarosan megváltozik az időjárás a Kárpát-medencében.

Nem csitul a helyzet Gázában: hiába a tűzszünet, a Hamász átlépett egy határt - Izraeli erőkre támadtak

Nem csitul a helyzet Gázában: hiába a tűzszünet, a Hamász átlépett egy határt - Izraeli erőkre támadtak

A hadsereg közlése szerint a Hamász fegyveresei többször is megtámadták az izraeli erőket.

Israel strikes southern Gaza, accusing Hamas of 'bold violation of ceasefire'

Israel strikes southern Gaza, accusing Hamas of 'bold violation of ceasefire'

In response, Hamas said it was committed to the ceasefire and accused Israel of breaking it several times.

2025. október 19. 14:19
Rabb Krisztián késznek érzi magát a vezérszerepre, és jövőre világbajnok akar lenni
2025. október 19. 13:47
Kiábrándító eredmények - második leggyorsabb bukás a PL-ben
