2025. október 19. vasárnap Nándor
Bogár Gergõ játékvezetõ a Fizz Liga 10. fordulójában az Újpest FC - Ferencvárosi TC mérkõzésen a Szusza Ferenc Stadionban 2025. október 19-én.
Nyitókép: Szigetváry Zsolt

Kiállították a Fradi kapusát, Varga Barnabás védett

Infostart / MTI

A közel két hónapja nyeretlen, házigazda Újpest meglepetésre 1-1-es döntetlent ért el az ősi rivális, címvédő Ferencváros ellen a labdarúgó Fizz Liga tizedik fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén.

A zöld-fehérek ezzel együtt tovább folytatták veretlenségi sorozatukat, lassan tíz éve, 2015 decembere óta veretlenek a lila-fehérekkel szemben, ez a sorozat immár 31 találkozó óta tart, ebben az időszakban 24 FTC-siker mellett ez volt a hetedik döntetlen.

Az Újpest, amely egy 1949-es eredeti mintát újjáélesztve különleges, csak ezen a meccsen használt mezben lépett pályára, hatalmas tempót diktálva nekiesett esélyesebb riválisának, az első tíz percben uralta a játékot, de csak helyzetig jutott, a vezetést nem tudta megszerezni. Ezt követően teljesen kiegyenlítetté vált a mérkőzés, többnyire a két 16-os között folyt a játék.

A játékrész derekán a Ferencváros az első lehetőségét gólra váltotta, ugyanis ahogy nemzetközi szinten is meggyűlik az ellenfelek baja

Varga ellenállhatatlan fejjátékával,

úgy az első pontos beadásnál az újpesti védők sem tudtak mit kezdeni a válogatott csatárral, aki védhetetlenül bólintott a kapu bal oldalába.

A kockázatot eddig sem vállaló zöld-fehérek még inkább megnyugodtak és türelmesen futballoztak, az Újpest viszont ismét magasabb sebességi fokozatba kapcsolt, Grófnak többször is védenie kellett, a legnagyobbat Horváth életerős, keresztléc alá vágódó távoli bombájánál.

Térfélcserét követően a hazaiak már korántsem tudtak akkora nyomást gyakorolni a vendégekre, mint az első félidőben. Ebben az időszakban sokkal inkább az FTC akarata érvényesült, Levinek és Tóthnak is volt esélye, hogy csapata második góljával magabiztosabbá tegye a vezetését.

Csakhogy ezúttal az Újpest egyenlítése jött a "semmiből", méghozzá Horváth egyérintős megoldásainak köszönhetően egy remek támadás végén. A gól lendületet adott a hazai csapatnak, de a Ferencváros sem vett vissza a tempóból, így teljesen nyílttá vált a küzdelem.

A hajrában mindkét fél vezetett ígéretes akciókat, újabb találat nem született, így maradt az igazságos pontosztozkodás. A ferencvárosi kapust, Grófot kiállították a hosszabbítás végén, mert ellökte az egyik labdaszedőt, így az utolsó két percben Varga állt a kapuban, de nem akadt dolga a lefújásig.

