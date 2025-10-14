ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.47
usd:
339.12
bux:
102456.84
2025. október 14. kedd Helén
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Carlo Ancelotti, a Real Madrid vezetőedzője a labdarúgó Európai Szuperkupa Real Madrid-Atalanta mérkőzés előtt a varsói Nemzeti Stadionban 2024. augusztus 14-én.
Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Piotr Nowak

Ellazázta Brazília a Japán elleni 90 percet, mutatjuk

Infostart / MTI

Carlo Ancelotti alakulata újabb válogatott ellen vesztette el történelmi veretlenségét. A félidőben még vezettek a labdazsonglőrök, aztán megállt a tudomány.

A japán labdarúgó-válogatott nagy meglepetésre 3-2-re legyőzte az ötszörös világbajnok brazilokat a Tokióban rendezett keddi barátságos mérkőzésen.

A szigetországi együttes 14. egymás elleni találkozójukon - két döntetlen és 11 vereség után - először tudott nyerni a dél-amerikai csapat ellen.

Az első 45 percet a vendég brazilok uralták, a szünetben Paulo Henrique és Gabriel Martinelli góljával 2-0-ra vezettek, a második félidőben azonban több hibát is elkövettek védekezésben, s ezt a hazaiak könyörtelenül kihasználták.

Minamino Takumi az 52. percben szépített, majd kilenc perccel később a japánok gólja előtt hibázó Fabricio Bruno tovább rontva a helyzetén a saját kapujába talált. Az egyenlítés után a teltházas stadion közönsége űzte, hajtotta kedvenceit, aminek meg is lett az eredménye: Ueda Ajasze előbb a kapufára fejelte a labdát, de a 71. percben, egy szögletet követően már betalált, ugyancsak fejjel.

A brazilok pénteken 5-0-ra verték a dél-koreaiakat, Carlo Ancelotti szövetségi kapitány pedig szinte teljesen kicserélte a csapatát a négy nappal ezelőtti mérkőzéshez képest.

Képünk illusztráció, videós összefoglaló alább.

Kezdőlap    Sport    Ellazázta Brazília a Japán elleni 90 percet, mutatjuk

labdarúgás

japán

brazília

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csicsmann László: a tűzszünetet sikerült elérni, de a konfliktust nem lehet ilyen rövid távon rendezni

Csicsmann László: a tűzszünetet sikerült elérni, de a konfliktust nem lehet ilyen rövid távon rendezni

A közel-keleti békefolyamat állásáról, a tűzszünet után is napirenden karadó, megoldatlan kérdésekről, a Gázában élő sorsáról és az Izrael előtt álló nehéz döntésekről is beszélt Csicsmann László Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Nagy Dávid a tűzszünetről: csak a folyamat elején vagyunk, Gázában bármikor az erőszak lehet az úr

Orbán Viktor a tűzszünetről: „Így nem lehet. Úgy lehet, ahogy Trump elnök csinálja!”

Még nem dőlt el, hogy a gázai béketerv valósággá válhat-e

Donald Trump: Orbán Viktor egy nagyszerű vezető

Aláírták Sarm es-Sejkben a gázai tűzszüneti megállapodást

VIDEÓ
Közel-Kelet: a háborúnak vége, de mikor lesz béke? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.14. kedd, 18:00
Csermák Szabolcs
kiberbiztonsági szakértő, etikus hacker
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
IMF: Ellenálló maradt a világgazdaság, de a növekedés lassulhat

IMF: Ellenálló maradt a világgazdaság, de a növekedés lassulhat

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) legfrissebb előrejelzése szerint a globális gazdaság továbbra is ellenálló, de a növekedés kilátásai romlanak, miközben a bizonytalanság továbbra is magas. Ugyan a vámháború hatásai eddig mérsékeltebbek a vártnál, hosszú távon – a kínai strukturális problémákkal együtt – beárnyékolhatják a nemzetközi növekedési kilátásokat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Leleplezték: évekig trükköztek ezek a cégek Magyarországon, sokan futottak bele - komoly bírságokat szórtak ki

Leleplezték: évekig trükköztek ezek a cégek Magyarországon, sokan futottak bele - komoly bírságokat szórtak ki

A döntés egy közigazgatási bírósági felülvizsgálatot követő, megismételt eljárás eredménye - közölte a versenyhivatal.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Gaza peace 'is no small challenge', UK PM says, as Palestinians fear ceasefire may not hold

Gaza peace 'is no small challenge', UK PM says, as Palestinians fear ceasefire may not hold

It comes as the IDF names two of the four deceased hostages handed over by Hamas on Monday as Bipin Joshi and Guy Illouz.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 14. 15:37
Hatalmas csapás érte a Barcelonát
2025. október 14. 14:50
Elhunyt Alekszandr Gyityatyin
×
×
×
×