"A második félidőben sikerült csapattá válni" - Így látták a vb-selejtezős győzelmet Örményország ellen

ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.67
usd:
337.86
bux:
101990.76
2025. október 11. szombat Brigitta
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
A magyar csapat gólöröme a Magyarország - Örményország labdarúgó világbajnoki selejtezõ mérkõzésen a Puskás Arénában 2025. október 11-én. Középen a gólszerzõ Lukács Dániel.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

"A második félidőben sikerült csapattá válni"; "Szenvedtünk túl sokat is" - Így látták a vb-selejtezős győzelmet Örményország ellen

Infostart

0-0-s első félidő után, gyötrelmes mérkőzésen hozta leginkább kötelező 3 pontját a magyar labdarúgó-válogatott a vb-selejtezősorozat harmadik körében. Az első gól szerzője előre elképzelte, hogy betalál, Szoboszlai Dominik pedig csapatkapitányként azt emelte ki, hogy ebben az összeállításban most játszottak először, amihez alkalmazkodni kellett. A meccset lezáró gól szerzője szintén libabőrös lett, amikor betalált, de sajnálja, hogy a nagymamája már nem érhette meg, hogy a válogatottban gólt lő. Marco Rossi szerint "túl sokat szenvedtünk"."

Két NB I-es "pótcsatára" - Lukács Dániel (Puskás Akadémia), Gruber Zsombor (Ferencváros) - egy-egy találatával, a mérkőzésen végig dominálta verte Örményországot a magyar labdarúgó-válogatott világbajnoki selejtezőn (2-0), így a csoport papírformának számító második helyére ugrott előre. A találkozót közvetítő M4 Sportnak nyilatkoztak a főszereplők.

Lukács Dániel (az első gól szerzője): "ahogy máskor szoktam, most is elképzeltem, hogy gólt fogok lőni. Meg is történt, nagyon boldog vagyok. Örményország jól védekezett, de a türelmünknek meglett a gyümölcse. Az volt az elképzelés, hogy elmozgó támadósorunk legyen, ezt végül nem tudták kivédekezni. Mikor berúgtam a gólt, lejátszódott bennem, hogy nem voltam-e lesen, de most ez így életem legszebb estéje lett".

Szoboszlai Dominik (csapatkapitány): "az első félidő után a szünetben az volt a beszélgetés tárgya, hogy türelmesnek kell maradni, a második félidőben sikerült csapattá válni és gólokat szerezni. Figyelni kellett a mozgásokra, mivel ebben a felállásban, összeállításban még nem játszottunk együtt. Jó, hogy csak nekem szabadott a bíróval beszélni... Ahhoz vagyok szokva hétről hétre, hogy "odaéregetünk egymásnak", de most figyeltem, hogy ne kapjak sárga lapot. Jön kedden Portugália, meglátjuk, mit tudunk elérni, aztán novemberben folytatjuk".

Gruber Zsombor (a mások magyar gól szerzője): "azzal léptem pályára csereként, hogy próbáljak zavart okozni elöl, sikerült is a gólommal lezárni a meccset. Bevallom, a héten kicsit sérüléssel küszködtem, nem vagyok száz százalékos, de összeszedtem magam, mert az ország számára fontos volt ez a mérkőzés. Próbálok visszakerülni, remélem, nincs komoly sérülésem. A gólnál lepergett előttem minden, libabőrös vagyok még mindig, sajnálom, hogy a nagymamám ezt már nem láthatta..."

Marco Rossi (szövetségi kapitány): "szenvedtünk, túl sokat is, hogy őszinte legyek. Az utolsó 10 percben be is szorultunk a kapunk elé, mert elfáradtunk, letámadtunk a kapujuk előtt. Nem gondolhatjuk, hogy könnyűek azok a mérkőzések, amelyeket kötelező megnyerni. Sokszor elmondtam már, Örményországban van egy-két jó egyéniség, és a közelmúltban voltak jó eredményeik is, minden egyes kis részletre oda kellett figyelni. Lukács Dániel összességében jó mérkőzést játszott, az összes helyzetünk az övé volt az első félidőben, a másodikban pedig azért cseréltem le, mert azt mondta, hogy hulla, annyira elfáradt. De ő is és a cserecsatár is betalált, ez a legfontosabb. Portugália jön kedden, a részünkről azt gondolom, rajtunk áll a folytatás, Örményországban is nyernünk kell, akkor meglátjuk, milyen eredmény kell Írországban a végén. De persze az összes meccsen győzelemre kell játszani, nem tudom úgy felkészíteni a csapatot, hogy döntetlenre játsszunk. Ha kikapunk Portugáliában, az logikus lesz - százból kilencvenkilencszer. De hátha most lesz a századik!"

Kezdőlap    Sport    "A második félidőben sikerült csapattá válni"; "Szenvedtünk túl sokat is" - Így látták a vb-selejtezős győzelmet Örményország ellen

labdarúgás

örményország

magyar labdarúgó-válogatott

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A második félidőben sikerült csapattá válni - Így látták a vb-selejtezős győzelmet Örményország ellen

"A második félidőben sikerült csapattá válni" - Így látták a vb-selejtezős győzelmet Örményország ellen
0-0-s első félidő után, gyötrelmes mérkőzésen hozta leginkább kötelező 3 pontját a magyar labdarúgó-válogatott a vb-selejtezősorozat harmadik körében. Az első gól szerzője előre elképzelte, hogy betalál, Szoboszlai Dominik pedig csapatkapitányként azt emelte ki, hogy ebben az összeállításban most játszottak először, amihez alkalmazkodni kellett. A meccset lezáró gól szerzője szintén libabőrös lett, amikor betalált, de sajnálja, hogy a nagymamája már nem érhette meg, hogy a válogatottban gólt lő. Marco Rossi szerint "túl sokat szenvedtünk"."
 

Kétgólos győzelemmel vészelte át a magyar válogatott a csatárhiányt

VIDEÓ
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.13. hétfő, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kiderült, mivel tölti mindennapjait a több százezer ember halálát okozó bukott diktátor

Kiderült, mivel tölti mindennapjait a több százezer ember halálát okozó bukott diktátor

Bassár el-Aszad, Szíria egykori diktátora jelenleg Moszkva legelőkelőbb negyedében él száműzetésben, ahol a jelentések szerint online videójátékokba menekül magányában - közölte a Die Zeit.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő új módszerekkel vadásznak a csalók a pénzünkre az interneten: be ne dőlj!

Elképesztő új módszerekkel vadásznak a csalók a pénzünkre az interneten: be ne dőlj!

Az online pénzügyi tanácsadás területén egyre több kockázattal szembesülnek a felhasználók.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Witkoff says Trump is owed deep gratitude as Israel awaits hostage release

Witkoff says Trump is owed deep gratitude as Israel awaits hostage release

Crowds chant "thank you Trump" at a rally in Hostages Square in Tel Aviv, as Hamas recalls 7,000 fighters to reassert control over Gaza.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 11. 19:10
Minden esély elúszott - rossz hír érkezett a Himalájában mászó magyaroktól
2025. október 11. 18:00
Kétgólos győzelemmel vészelte át a magyar válogatott a csatárhiányt
×
×
×
×