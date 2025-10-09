Szoboszlaiék irigykedhetnek Egyiptomra és Üzbegisztánra

Az egyiptomi labdarúgó-válogatott 3-0-ra nyert Dzsibuti vendégeként a szerdai világbajnoki selejtezőmérkőzésen, ezzel kijutott a jövő évi tornára.

Az észak-afrikai együttesben duplázott Szoboszlai Dominik liverpooli klubtársa, Mohamed Szalah.

Az A csoport élén álló egyiptomiak sikerükkel megőrizték ötpontos előnyüket Burkina Faso előtt, de ez egy körrel a vége előtt behozhatatlanná vált, így 1934, 1990 és 2018 után a negyedik vb-részvételüket ünnepelhetik.

Afrikából korábban Tunézia és a legutóbbi vb-n elődöntős Marokkó biztosította helyét az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő 48 csapatos vb-re.

A 2026-os vb-t június 11-től július 19-ig rendezik meg.

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság biztos résztvevői: