2025. október 9. csütörtök Dénes
Volgográd, 2018. június 25.Az egyiptomi Mohamed Szalah az oroszországi labdarúgó-világbajnokság A csoportja harmadik fordulójában játszott Szaúd-Arábia - Egyiptom mérkőzésen Volgográdban 2018. június 25-én. (MTI/EPA/Zurab Kurcikidze)
Nyitókép: Zurab Kurcikidze

Szoboszlaiék irigykedhetnek Egyiptomra és Üzbegisztánra

Infostart / MTI

Egyiptom foci-vb-résztvevő, Szoboszlai Dominik klubtársának kulcsszerepe volt ebben.

Az egyiptomi labdarúgó-válogatott 3-0-ra nyert Dzsibuti vendégeként a szerdai világbajnoki selejtezőmérkőzésen, ezzel kijutott a jövő évi tornára.

Az észak-afrikai együttesben duplázott Szoboszlai Dominik liverpooli klubtársa, Mohamed Szalah.

Az A csoport élén álló egyiptomiak sikerükkel megőrizték ötpontos előnyüket Burkina Faso előtt, de ez egy körrel a vége előtt behozhatatlanná vált, így 1934, 1990 és 2018 után a negyedik vb-részvételüket ünnepelhetik.

Afrikából korábban Tunézia és a legutóbbi vb-n elődöntős Marokkó biztosította helyét az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő 48 csapatos vb-re.

A 2026-os vb-t június 11-től július 19-ig rendezik meg.

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság biztos résztvevői:

  • Marokkó, Tunézia, Egyiptom
  • Japán, Jordánia, Irán, Koreai Köztársaság, Üzbegisztán, Ausztrália
  • Argentína, Ecuador, Brazília, Uruguay, Paraguay, Kolumbia
  • Egyesült Államok (rendezőként), Kanada (rendezőként), Mexikó (rendezőként)
  • Új-Zéland

