Cristiano Ronaldo portugál cserejátékos csapatának egyik gólja után a katari labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjében játszott Portugália-Svájc mérkőzésen a Loszaíl Stadionban 2022. december 6-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Rolex Dela Pena

Megvan az első dollármilliárdos futballista a világon

Infostart / MTI

Cristiano Ronaldo lett az első dollármilliárdos futballista a világon.

A magyar válogatottal azonos világbajnoki selejtezőcsoportban szereplő portugál együttes csapatkapitánya a Bloomberg Billionaires Index adatai szerint az első futballista, akinek nettó vagyona meghaladta az egymilliárd dollárt. Az ötszörös aranylabdás játékos június 26-án hosszabbította meg szerződését 2027-ig a szaúdi al-Nasszrrel, a kontraktus értéke a sajtó szerint több mint 400 millió dollár, ami mellett 15 százalékos részesedést kapott a klubban.

„Ronaldo 2002 és 2023 között több mint 550 millió dollár fizetést kapott, tízéves szerződést írt alá a Nike-val, amelynek értéke évente közel 18 millió dollár és további megállapodásokat kötött olyan márkákkal, mint az Armani és a Castrol, amelyek több mint 175 millióval növelték vagyonát. 2023-as átigazolása az al-Nasszr-hoz évi 200 millió dollárnyi adómentes bevételt hozott neki, valamint 30 millió dolláros átigazolási bónuszt is kapott” – áll a jelentésben. A portugál sztár emellett 665 millió követőjével az Instagram legnépszerűbb személyisége, ami szintén jelentős bevételi forrás a számára.

A Nemzetek Ligája-címvédő portugálok két forduló után hat ponttal vezetik vb-selejtezős csoportjukat, szeptemberben Budapesten 3-2-re nyertek Marco Rossi magyar válogatottja ellen. A két együttes jövő kedden Lisszabonban találkozik, előtte a magyarok szombaton Örményországot, a luzitánok pedig Írországot látják vendégül.

