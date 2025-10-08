Jön a Ferencváros–Pro Recco – sport a tévében

M4 Sport
17.45: Kosárlabda, női Euroliga, csoportkör, 1. forduló, Sopron Basket-Carolo Basket
19.45: Vízilabda, férfi európai Szuperkupa, Budapest, Ferencváros-Pro Recco
Sport 1
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
20.00: Darts, World Grand Prix, Leicester
Sport 2
18.30: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, GOG-Magdeburg
20.30: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, Sporting CP-Nantes
23.00: Baseball, MLB, főcsoport-elődöntő, Chicago Cubs-Milwaukee Brewers
Eurosport 1
8.00 és 13.30: Sznúker, Xi'an Grand Prix