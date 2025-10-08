ARÉNA - PODCASTOK
Jön a Ferencváros–Pro Recco – sport a tévében

Infostart / MTI

A vízilabda mellett kosárlabdára és kézilabda, darts, lósport, továbbá baseball is szerepel az élő kínálatban.

M4 Sport

17.45: Kosárlabda, női Euroliga, csoportkör, 1. forduló, Sopron Basket-Carolo Basket

19.45: Vízilabda, férfi európai Szuperkupa, Budapest, Ferencváros-Pro Recco

Sport 1

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

20.00: Darts, World Grand Prix, Leicester

Sport 2

18.30: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, GOG-Magdeburg

20.30: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, Sporting CP-Nantes

23.00: Baseball, MLB, főcsoport-elődöntő, Chicago Cubs-Milwaukee Brewers

Eurosport 1

8.00 és 13.30: Sznúker, Xi'an Grand Prix

