Kezdődik a kosárlabda Euroliga, vízilabda Szuperkupa vár az FTC-re - sport a tévében

Gyengül ma a forint, részben a vártnál gyengébb augusztusi ipari adat miatt, de elsősorban a Portfolio Budapest Economic Forum 2025 konferencia hatására, ahol Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter arról beszélt, hogy a magyar alapkamat jelenleg magasabb a szükségesnél. A tárcavezető szerint a hazai gazdaság hosszú távú növekedési többlete csak addig tartható fenn, amíg a német és az uniós gazdaság működőképes marad, hiszen Magyarország konjunktúrája szorosan függ e két piac teljesítményétől. A piaci reakció sem maradt el: a forint az euróval szemben 392 felett is járt délelőtt, majd kissé erősödött, miközben a dollár a 336 forintot is elérte. A magyar deviza a régiós társakkal szemben is alulteljesített, 0,7 százalékot gyengült a zlotyhoz és a cseh koronához képest. Közben a japán jen az euróval szemben történelmi, a dollárral szemben pedig kéthavi mélypont közelébe süllyedt.