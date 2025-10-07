Kezdődik a kosárlabda Euroliga, vízilabda Szuperkupa vár az FTC-re - sport a tévében

október 7., kedd:
Sport 1
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
19.00: Darts, World Grand Prix, Leicester
Sport 2
17.30: Jégkorong, Bajnokok Ligája, alapszakasz, Lukko-Zug
23.00: Baseball, MLB, főcsoport-elődöntő, Detroit Tigers-Seattle Mariners
Eurosport 1
13.30: Sznúker, Xi'an Grand Prix
Eurosport 2
11.00: Országúti kerékpár, nők, Tre Valli Varesine
13.00: Országúti kerékpár, nők, Binche-Chimay-Binche
15.25: Országúti kerékpár, férfiak, Tre Valli Varesine
Match 4
23.00: Jégkorong, NHL, Florida Panthers-Chicago Blackhawks
október 8., szerda:
M4 Sport
17.45: Kosárlabda, női Euroliga, csoportkör, 1. forduló, Sopron Basket-Carolo Basket
19.45: Vízilabda, férfi európai Szuperkupa, Budapest, Ferencváros-Pro Recco
Sport 1
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
20.00: Darts, World Grand Prix, Leicester
Sport 2
18.30: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, GOG-Magdeburg
20.30: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, Sporting CP-Nantes
23.00: Baseball, MLB, főcsoport-elődöntő, Chicago Cubs-Milwaukee Brewers
Eurosport 1
8.00 és 13.30: Sznúker, Xi'an Grand Prix