2025. október 7. kedd Amália
Nyitókép: Unsplash.com

Kezdődik a kosárlabda Euroliga, vízilabda Szuperkupa vár az FTC-re - sport a tévében

Infostart

Darts, jégkorong, kerékpár és kézilabda is színesíti a még focimentes keddet és szerdát.

október 7., kedd:

Sport 1

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

19.00: Darts, World Grand Prix, Leicester

Sport 2

17.30: Jégkorong, Bajnokok Ligája, alapszakasz, Lukko-Zug

23.00: Baseball, MLB, főcsoport-elődöntő, Detroit Tigers-Seattle Mariners

Eurosport 1

13.30: Sznúker, Xi'an Grand Prix

Eurosport 2

11.00: Országúti kerékpár, nők, Tre Valli Varesine

13.00: Országúti kerékpár, nők, Binche-Chimay-Binche

15.25: Országúti kerékpár, férfiak, Tre Valli Varesine

Match 4

23.00: Jégkorong, NHL, Florida Panthers-Chicago Blackhawks

október 8., szerda:

M4 Sport

17.45: Kosárlabda, női Euroliga, csoportkör, 1. forduló, Sopron Basket-Carolo Basket

19.45: Vízilabda, férfi európai Szuperkupa, Budapest, Ferencváros-Pro Recco

Sport 1

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

20.00: Darts, World Grand Prix, Leicester

Sport 2

18.30: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, GOG-Magdeburg

20.30: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, Sporting CP-Nantes

23.00: Baseball, MLB, főcsoport-elődöntő, Chicago Cubs-Milwaukee Brewers

Eurosport 1

8.00 és 13.30: Sznúker, Xi'an Grand Prix

Kezdőlap    Sport    Kezdődik a kosárlabda Euroliga, vízilabda Szuperkupa vár az FTC-re - sport a tévében

euroliga

szuperkupa

sport a tévében

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
