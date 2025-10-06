Új ember a sérült Dibusz helyén a magyar-örményen

A magyar szövetség X-oldala hétfőn számolt be róla, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány a Ferencváros kapusa helyett az MTK hálóőrét, Demjén Patrikot hívta be a keretbe.

A magyar válogatott az európai vb-selejtezők F csoportjában szombaton az örményeket fogadja, három nappal később pedig a Nemzetek Ligája-győztes portugálok vendége lesz.

A magyar csapat a portugálok és az örmények mögött, az íreket megelőzve két fordulót követően a harmadik helyen áll. A négyesből az első jut ki egyenes ágon a jövő évi világbajnokságra, a második pótselejtezőn harcolhatja ki a szereplést.