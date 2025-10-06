ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.81
usd:
332.35
bux:
100223.49
2025. október 6. hétfő Brúnó, Renáta
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Demjén Patrik (k), az MTK kapusa a labdarúgó OTP Bank Liga 18. fordulójában játszott Ferencvárosi TC-MTK Budapest mérkőzésen a Groupama Arénában 2025. február 2-án.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Új ember a sérült Dibusz helyén a magyar-örményen

Infostart / MTI

Dibusz Dénes sérülés miatt nem csatlakozik az örmények és a portugálok elleni világbajnoki selejtezőkre készülő magyar labdarúgó-válogatott keretéhez.

A magyar szövetség X-oldala hétfőn számolt be róla, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány a Ferencváros kapusa helyett az MTK hálóőrét, Demjén Patrikot hívta be a keretbe.

A magyar válogatott az európai vb-selejtezők F csoportjában szombaton az örményeket fogadja, három nappal később pedig a Nemzetek Ligája-győztes portugálok vendége lesz.

A magyar csapat a portugálok és az örmények mögött, az íreket megelőzve két fordulót követően a harmadik helyen áll. A négyesből az első jut ki egyenes ágon a jövő évi világbajnokságra, a második pótselejtezőn harcolhatja ki a szereplést.

Kezdőlap    Sport    Új ember a sérült Dibusz helyén a magyar-örményen

labdarúgás

magyar válogatott

dibusz dénes

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hárompárti kormánykoalíció körvonalazódik Csehországban

Hárompárti kormánykoalíció körvonalazódik Csehországban
Petr Pavel cseh államfő tárgyalt a cseh pártok vezetőivel a parlamenti választások után, és azt nyilatkozta, hogy hárompárti koalíció várható Andrej Babiš pártjának vezetésével.
 

Szakértő: a vártnál is nagyobb győzelmet aratott Andrej Babis, de hosszú kormányalakítás jöhet

Cseh választások után: az SPD megkaphatná a képviselőház elnöki posztját

Bár megnyerte a cseh választásokat, Andrej Babis egyelőre mégsem alakíthat kormányt

ÁKK: árad a lakosságtól a pénz, túlteljesítették a tervet

ÁKK: árad a lakosságtól a pénz, túlteljesítették a tervet

Idén eddig több forrást vont be az Államadósság Kezelő Központ, mint amennyi az éves terv teljesítéséhez szükséges. A teljesítési mutató az év első kilenc hónapjában 115 százalékon állt – mondta el az InfoRádióban Kolozsi Pál, az ÁKK vezérigazgató-helyettese.
VIDEÓ
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.06. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A forintot is magával rántotta a francia kormány bukása, de már kezd magához térni

A forintot is magával rántotta a francia kormány bukása, de már kezd magához térni

Kifejezetten erős héten van túl a forint a dollárral és az euróval szemben is, a hazai fizetőeszköz mindkét kulcsdevizával szemben 1 százalék körül erősödött. A forint a mostani hetet is erősen indította, de délelőtti erősebb piaci mozgások (amelyeket főként a francia kormányfő lemondása gerjesztett) a magyar deviza árfolyamát is megrángatták, számottevő gyengülést előidézve. Délután ezt próbálja ledolgozni a hazai fizetőeszköz, amely ismét az erősödés útjára lépett.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő világsztár érkezik Budapestre: már meg is van, mikor indul a jegyvásárlás

Elképesztő világsztár érkezik Budapestre: már meg is van, mikor indul a jegyvásárlás

Húsz év után második budapesti koncertjére készül a legendás brit gitáros-énekes.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
French Prime Minister Sébastien Lecornu resigns after less than a month

French Prime Minister Sébastien Lecornu resigns after less than a month

He criticised the "partisan appetites" of political factions, who he said had refused to compromise.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 6. 15:43
Mentőt kellett riasztani a meccsre
2025. október 6. 08:49
Bár ma nem lesz túl bő a kínálat, de azért mégesem fogunk unatkozni - sport a tévében
×
×
×
×