Geronimo Rulli, az Olympique Marseille kapusa nem tudja védeni Kylian Mbappe, a Real Madrid játékosának lövését a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulójában játszott Real Madrid - Olympique Marseille mérkőzésen Madridban 2025. szeptember 16-án. A Real Madrid 2-1-re győzött. A Real Madrid a kétszázadik győzelmét aratta a labdarúgó Bajnokok Ligájában.
Nyitókép: MTI/EPA-EFE/Sergio Perez

Ők termelték a legtöbb gólt az első kilenc hónapban

Infostart / MTI

Kylian Mbappé áll az élen az év első kilenc hónapjának eredményessége alapján az IFFHS világranglistáján, amelyen Varga Barnabás a 33.

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet lajstromának első helyét elfoglaló francia csatár a Real Madridban és a nemzeti válogatottban szeptember 30-ig együttesen 47 gólig jutott, mögötte második a Bayern München angol támadója, Harry Kane 43, a harmadik pedig Erling Haaland, a Manchester Cityt erősítő norvég sztár 34 góllal.

Szintén 34 gólos, de a válogatottban szerzett kevesebb találata miatt Haaland mögé szorul a gaboni Denis Bouanga (Los Angeles) és az argentinok sztárjátékosa, Lionel Messi (Inter Miami). A norvég nemzeti csapatában 10-szer, Bouanga ötször, Messi pedig kétszer volt idén eredményes.

A 46 nevet soroló IFFHS-listán a Ferencváros és a magyar válogatott csatára, Varga Barnabás a 33. az év első kilenc hónapjában jegyzett 23 találatával. Ebből tízet a bajnokságban, kettőt a hazai kupában, hetet a nemzetközi kupameccseken, négyet pedig a válogatottban szerzett.

Mbappé 47 gólja a második legjobb egyéni teljesítmény az évtizedben az egy naptári évben január és szeptember között gyűjtött találatokat tekintve. Nála csak a lengyel Robert Lewandowski szerzett többet – jelesül 50-et – 2021-ben (az évet 69-cel zárta).

A nagy nevek közül az idei aranylabdás francia Ousmane Dembélé (PSG), a portugál Cristiano Ronaldo (al-Nasszr), s a magyar felmenőkkel bíró svéd Gyökeres Viktor (Sporting, majd Arsenal) egyformán 30 gólos volt szeptember végén, Lewandowski (FC Barcelona) pedig a kilenc hónap alatt 25 gólt termelt.

Kezdőlap    Sport    Ők termelték a legtöbb gólt az első kilenc hónapban

