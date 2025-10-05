Liverpool: nem csak a pályán lehet gond – Szoboszlaira viszont nem lehet panasz

Nagy gödörbe került a Liverpool focicsapata. Sorozatban három vereség, a bajnokságban a Crystal Palace és a Chelsea ellen, a BL-ben a Galatasaray otthonában, ezt bizony meg kell magyarázni. Erre vállalkozott a csapatkapitány, Virgil van Dijk nyilatkozata azonban rengeteg vitára ad okot – írja a borsonline.hu.

A holland középhátvéd érzékeltette, nincs minden rendben a fejekben. „Korábban is mondtam, ez egy nagyon nehéz szezon lesz. Nem csak a pályán, azon kívül is” – fogalmazott a Chelsea elleni meccs lefújása után a kapitány, feladva a leckét, vajon mire gondolt annál a résznél, hogy a pályán kívül is bajok vannak.

A szurkolók nagy része itt Diogo Jota tragédiájára gondol, valóban nem könnyű feldolgozni, hogy a csapattárs, jóbarát autóbalesetben elhunyt. Van Dijk ugyanakkor utalhatott problémákra az öltözőben is. Az látszik, hogy a csapat még nem állt össze, s lehetnek belső feszültségek a régi ikonok és az újonnan igazolt sztárok között.

A Chelsea elleni meccsen a csodacsere Federico Chiesa helyett inkább a védekező Endo Wataru állt be. A drukkerek ezt egyértelműen Arne Slot menedzser hibájának róják fel. Szoboszlai Dominik csapatkapitánya arról is beszélt, ez a mentalitás, a biztonsági játék nem jellemezheti a klubot.

„Azzal a céllal vágsz neki a szezonnak, hogy minden egyes trófeáért, amiben részt veszel, meg akarsz küzdeni. Szerintem ez a minimum egy olyan klubnál, mint a Liverpool… Szerintem ezért focizunk” – mondta Van Dijk, a sorok között olvasók pedig úgy érzik, ő sem elégedett azzal, hogy Arne Slot az eredményt akarta őrizni ahelyett, hogy egy hajrágóllal legyőznék a Chelsea-t.

A liverpooli sajtóban Szoboszlai a legjobb

A Liverpool Chelsea elleni 2-1-es veresége ellenére az angol sajtó szerint a vesztes csapat legjobbja volt Szoboszlai Dominik. A magyar középpályás az első félidőben támadó középpályás, majd jobbhátvéd volt.

Arne Slot a lefújás után elárulta, hogy Kerkezt fáradtság miatt hozta le az 55. percben, Szoboszlai ugyanakkor végig a pályán volt. Az első félidőben támadó középpályás volt, majd Florian Wirtz beállásával ismét jobbhátvédként tűnt fel. Szoboszlai kulcsszerepet vállalt a Liverpool góljában, hiszen az ő beadása után készítette le a labdát Alexander Isak a gólszerző Cody Gakpónak. Szoboszlai később egy sárga lapot is begyűjtött egy véleményes belépőre – írja a magyarnemzet.hu.

Szoboszlai Dominik legfontosabb statisztikái:

27/35 sikeres passz (77 százalékos pontosság)

1/2 keresztlabda, 1/3 hosszú indítás

3 lövés (0.54-es várható gól, xG) – ebből az első volt a legnagyobb helyzet, amikor egy védő blokkolta a magyar játékos lövését az első félidőben

5/8 megnyert párharc a földön

12 eladott labda

3 tisztázás.

„Szoboszlai valószínűleg a Liverpool egyik legjobb játékosa volt az első félidőben, de ez nem volt nehéz... Lehetett volna szerencsésebb a helyzeténél. Aztán a második félidőben megint védő volt, és tőle származott a beadás, amiből végül az egyenlítő gól született. Sárga lapot kapott egy olyan összecsapásért, amikor nem is faultolt, hiszen a labdát találta el. Majd volt egy hatalmas mentése, amikor nagy sprinttel utolérte Gittenst” – írta Liverpoolworld.uk, 7-es osztályazot adva a magyar játékosnak.