ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.26
usd:
330.65
bux:
100462.96
2025. október 4. szombat Ferenc
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szoboszlai Dominik a magyar labdarúgó-válogatott stadionbejárásán a dublini Aviva Stadionban 2025. szeptember 5-én. A magyar csapat az ír válogatott ellen lép pályára Dublinban a 2026-os világbajnokság selejtezőjében szeptember 6-án.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Letaszították Szoboszlaiékat a Premier League-tabella éléről

Infostart / MTI

Erről a Liverpool maga is tehet, amely a 96. percben kapott góllal szenvedett vereséget a Chelsea otthonában. Mindkét magyar játszott, aki játszhatott. Az Arsenal győzelmével immár éllovas.

A londoniak az ecuadori Moises Caicedo bombagóljával az első negyedóra végén előnybe kerültek ugyan, de a holland válogatott Cody Gakpo a 63. percben egyenlített. Szoboszlai a második félidőben kényszerből újra jobb oldali védőként futballozott, Kerkezt az 55. percben lecserélte Arne Slot vezetőedző.

Közvetlenül a hétperces hosszabbítás lejárta előtt a brazil Estevao újra vezetéshez juttatta a Chelsea-t, így az öt fordulón keresztül százszázalékos teljesítményt nyújtó Liverpool egymást követő második bajnokiját veszítette el, ezzel együtt az első helyét is a tabellán.

Premier League, 7. forduló:

Chelsea-Liverpool 2-1 (1-0)

korábban:

Leeds United-Tottenham Hotspur 1-2 (1-1)

Arsenal-West Ham United 2-0 (1-0)

Manchester United-Sunderland 2-0 (2-0)

pénteken játszották:

Bournemouth-Fulham 3-1 (0-0)

vasárnap:

Aston Villa-Burnley 15.00

Everton-Crystal Palace 15.00

Newcastle United-Nottingham Forest 15.00

Wolverhampton Wanderers-Brighton 15.00

Brentford-Manchester City 17.30

A tabella:

1. Arsenal 7 14- 3 16 pont

2. Liverpool FC 7 13- 9 15

3. Tottenham Hotspur 7 13- 5 14

4. Bournemouth 7 11- 8 14

5. Crystal Palace 6 8- 3 12

6. Chelsea 7 13- 9 11

7. Sunderland 7 7- 6 11

8. Manchester City 6 14- 6 10

9. Manchester United 7 9-11 10

10. Everton 6 7- 6 8

11. Brighton 6 9- 9 8

12. Fulham 7 8-11 8

13. Leeds United 7 7-11 8

14. Brentford 6 9-11 7

15. Newcastle United 6 4- 5 6

16. Aston Villa 6 4- 6 6

17. Nottingham Forest 6 5-10 5

18. Burnley 6 6-13 4

19. West Ham United 7 6-16 4

20. Wolverhampton Wanderers 6 4-13 1

Kezdőlap    Sport    Letaszították Szoboszlaiékat a Premier League-tabella éléről

labdarúgás

premier league

liverpool

szoboszlai dominik

kerkez milos

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.06. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Igazi átok ül a nemrégiben átadott amerikai F-16-oson - egymás után buknak ki a hibák

Igazi átok ül a nemrégiben átadott amerikai F-16-oson - egymás után buknak ki a hibák

Alig pár darab amerikai F-16-os érkezett meg Bulgáriába, azok is technikai problémákkal küzdenek, amelyek működésképtelenné teszik a vadászgépeket - számolt be a Defence Express.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rendkívüli! Megszólalt a Szerencsejáték Zrt. az Ötöslottó újdonsült milliárdosáról

Rendkívüli! Megszólalt a Szerencsejáték Zrt. az Ötöslottó újdonsült milliárdosáról

Több mint 1,5 milliárd forintot nyert egy szerencsés játékos az Ötöslottón. Idén ez a harmadik telitalálat az ország legismertebb lottójátékán.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Netanyahu hopes to announce hostages' release in days and vows Hamas will be disarmed

Netanyahu hopes to announce hostages' release in days and vows Hamas will be disarmed

The Israeli prime minister's comments come after Hamas agreed to release hostages under a US-proposed peace plan.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 4. 17:10
Gerincsérülés tört ketté egy magyar vízilabda-bajnokit
2025. október 4. 16:34
Szingapúri F1-futam: nincs McLaren az első rajtsorban
×
×
×
×