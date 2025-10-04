Letaszították Szoboszlaiékat a Premier League-tabella éléről

A londoniak az ecuadori Moises Caicedo bombagóljával az első negyedóra végén előnybe kerültek ugyan, de a holland válogatott Cody Gakpo a 63. percben egyenlített. Szoboszlai a második félidőben kényszerből újra jobb oldali védőként futballozott, Kerkezt az 55. percben lecserélte Arne Slot vezetőedző.

Közvetlenül a hétperces hosszabbítás lejárta előtt a brazil Estevao újra vezetéshez juttatta a Chelsea-t, így az öt fordulón keresztül százszázalékos teljesítményt nyújtó Liverpool egymást követő második bajnokiját veszítette el, ezzel együtt az első helyét is a tabellán.

Premier League, 7. forduló:

Chelsea-Liverpool 2-1 (1-0)

korábban:

Leeds United-Tottenham Hotspur 1-2 (1-1)

Arsenal-West Ham United 2-0 (1-0)

Manchester United-Sunderland 2-0 (2-0)

pénteken játszották:

Bournemouth-Fulham 3-1 (0-0)

vasárnap:

Aston Villa-Burnley 15.00

Everton-Crystal Palace 15.00

Newcastle United-Nottingham Forest 15.00

Wolverhampton Wanderers-Brighton 15.00

Brentford-Manchester City 17.30

A tabella:

1. Arsenal 7 14- 3 16 pont

2. Liverpool FC 7 13- 9 15

3. Tottenham Hotspur 7 13- 5 14

4. Bournemouth 7 11- 8 14

5. Crystal Palace 6 8- 3 12

6. Chelsea 7 13- 9 11

7. Sunderland 7 7- 6 11

8. Manchester City 6 14- 6 10

9. Manchester United 7 9-11 10

10. Everton 6 7- 6 8

11. Brighton 6 9- 9 8

12. Fulham 7 8-11 8

13. Leeds United 7 7-11 8

14. Brentford 6 9-11 7

15. Newcastle United 6 4- 5 6

16. Aston Villa 6 4- 6 6

17. Nottingham Forest 6 5-10 5

18. Burnley 6 6-13 4

19. West Ham United 7 6-16 4

20. Wolverhampton Wanderers 6 4-13 1