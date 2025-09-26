ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.02
usd:
334.08
bux:
99207.79
2025. szeptember 26. péntek Jusztina, Pál
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
MIAMI GARDENS, FLORIDA - JUNE 23: Sergio Busquets (L) and Lionel Messi of Inter Miami CF (R) celebrate the goal of his teammate Tadeo Allende (not in the image) during the FIFA Club World Cup 2025 group A match between Internacional CF Miami and SE Palmeiras at Hard Rock Stadium on June 23, 2025 in Miami Gardens, Florida. (Photo by MartĂ­n Fonseca/Eurasia Sport Images/Getty Images)
Nyitókép: MartĂ­n Fonseca/Eurasia Sport Images/Getty Images

Búcsúzik egy legenda, aki mindent megnyert – „Busquets nélkül Xavi sem lett volna Xavi, Messi sem Messi”

Infostart

„Szinte az elejétől a végéig együtt… Kiváltság volt élvezni a játékodat, Busi. És még egy kicsit együtt maradunk!” – ezt üzente Lionel Messi a valaha volt egyik legkedvesebb játékostársának. Sergio Busquets bejelentette, hogy az őszi idény végén befejezi a profi futballt.

Sergio Busquets nemcsak kulcsembere, hanem bizonyos szempontból különleges figurája is volt másfél évtizeden keresztül a Barcelonának. 2008-tól tizenöt éven keresztül játszott az első csapatban, 722 mérkőzésénél csak Messi és Xavi mondhat magáénak többet. De az igazi kuriózum az, hogy ő az egyetlen a korszak sztárjátékosai közül, akinek az édesapja, Carles az egy generációval korábbi csapat, Johan Cruyff Dream Teamjének tagja volt.

Amikor 1988. július 16-án a Sabadell melletti Badia del Vallèsben megszületett, az édesapja, Carles a Barcelona kapusa volt, éppen Johan Cruyff barcelonai edzői korszakának első napjait éltük. Ez a családi háttér egyfajta örökséget is jelentett, amely meghatározta a fiú útját a profi futball világába. Otthon a beszélgetések témája gyakran az edzés, a mérkőzés és a Barcelona aktuális eredménye volt. Neki a stadion nem egy távoli, elérhetetlen szentély volt, hanem a „második otthon". Gyakran kísérte el apját a meccsekre, csodálta a nagy sztárokat. Látta Romário akrobatikus mozdulatait, Hriszto Sztoicskov villanásait, Michael Laudrup eleganciáját, aztán a Fenomém, vagyis Ronaldo szólóit. Miként a fiatal Guardiolát, aki már ekkor is a középpálya karmestereként irányította a játékot, és magát a mestert, Johan Cruyffot, amint fenséges nyugalommal adta az utasításokat a kispadon.

Apja, Carles, a cserepadon ülve töltötte el a Cruyff-éra jelentős részét, s a következő három évet is, kilenc év alatt csupán 79 mérkőzésen védett. Ám mindig is jól olvasta és értette a játékot. A kis Sergio számára ő volt az első, a legfontosabb edző. A kertben, a ház előtti kis téren órákon át passzolgatta neki a labdát. Nemcsak a „pengés” trükköket tanította meg neki, hanem arra ösztönözte, hogy mindig gondolkodjon a pályán. Ne csak fusson és rúgjon, hanem értse a játék ritmusát, helyezkedjen, és hozza helyzetbe a csapattársakat. Sergio gyermekkori sportpályafutása nem a Barça híres akadémiáján, a La Masiában indult. Apja szándékosan távol tartotta őt a nagy klub nyomásától, hogy a fiú szabadon, mindenféle elvárás nélkül élvezhesse a játékot.

„Busit” ezért eleinte helyi kisebb csapatokba, a CE Jàbac Terrassába és a Lleidába vitte le. A fiú akkor sem volt gyors, nem volt különösen robbanékony, de a labdakezelése és a passzpontossága már ekkor is rendkívülinek számított. A Lleida csapatában töltött idő alatt vált nyilvánvalóvá, hogy Sergio nem apja posztján, kapusként, hanem a középpályán érzi magát a leginkább otthon.

A taktikai intelligenciája már ekkor is messze meghaladta a kortársaiét. Képes volt előre gondolkodni, és olyan passzokat adni, amiket mások még csak elképzelni sem tudtak. Miután betöltötte a 16. életévét, már mentek érte a La Masiáról. Azonban a család számára a döntés nem volt egyszerű. Két dolgot tudtak, egyrészt azt, hogy bár ez a világ egyik legjobb utánpótlásnevelő központja, de azt is, hogy hatalmas nyomást tesz a fiatal játékosokra. Győzött a jövő ígérete: Sergio 2005-ben, 17 évesen a Barcelonához igazolt.

Az első időszak nem alakult könnyen. A La Masiában minden poszton több tehetséges játékos várt a kiugrásra. Sergio, aki a kisebb csapatoknál a középpálya vitathatatlan vezére volt, hirtelen a keret egyik tagjává vált, és meg kellett harcolnia a játékpercekért. A többi játékos sokkal robbanékonyabb és erősebb volt nála. A Barcelona edzői azonban nem a fizikai adottságokat nézték, hanem a „futballagyat”. És Sergio ebből a szempontból messze az élen járt. Az edzéseken, a taktikai megbeszéléseken és a mérkőzéseken is bebizonyította, hogy a helye a csapatban van. A fiatal Busquets a középpálya mélyén, a védelem előtt kapott szerepet, és a labdatartásra épülő Barcelona-játékban kulcsfontosságú láncszemmé vált. A La Masián elsajátított pozíciós játékot és a tiki-takát mintha rá szabták volna.

2006-ban töltötte be a 18. életévét, és ez a születésnap a felnőttkorba való belépés mellett a karrierjének meghatározó fordulópontját is jelentette. Ekkor már a Barcelona Juvenil A csapatában játszott. Az edzői azt állították, hogy a Busquets fiú készen áll a felnőtt futballra.

A 18. születésnap után a Barcelonában egyre komolyabban számoltak vele. Egy évvel később már stabil kezdő lett a B-csapatban, mégpedig Pep Guardila játékosaként. A történet körbe ért: Sergio Busquets, aki gyermekként a lelátóról csodálta azt játékost, akire leginkább hasonlított befutott játékosként a stílusa, a kezei alatt fejlődhetett tovább.

A következő években kulcsembere lett a sikert sikerre halmozó Barcelonának és a története aranykorszakát élő spanyol válogatottnak is. A Barçában a tizenöt év alatt egyetlen olyan idénye sem akadt, amelyben ne játszott volna legalább negyven mérkőzést, hétben pedig az ötvenes számot is túllépte. A klub színeiben 32 nagy titulust nyert, kilencszeres spanyol bajnok, hétszeres Király-kupa-győztes, háromszoros BL-győztes, csak a legfontosabbakat kiemelve.

A válogatottban világ- (2010) és Európa-bajnok (2012), mind a két torna álomcsapatába beválasztották. Összesen 143 válogatottságával harmadik Sergio Ramos és Iker Casillas mögött, amiből az is következik, hogy a valaha a Barcelona mezét viselő több mint ezer spanyol játékosból ő játszott a legtöbbször a Vörös Dühben, a Furia Rojában.

2023-ban úgy döntött, hogy akar még egy kicsit Lionel Messi mögött játszani, s az Inter Miamihoz szerződött. Egykori barcelonai társai közül találkozott ott Luis Suárezzel, Jordi Albával és az edzői posztot betöltő Javier Mascheranóval is. 2023-ban és 2024-ben is nyert egy-egy trófeát a csapattal. A napokban bejelentette, nem hosszabbítja meg 2023 nyarán kötött, két és féléves szerződését.

Kezdőlap    Sport    Búcsúzik egy legenda, aki mindent megnyert – „Busquets nélkül Xavi sem lett volna Xavi, Messi sem Messi”

labdarúgás

lionel messi

fc barcelona

sergio busquets

inter miami

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Főépítész: márciusban megnyit az újjászületett Citadella – képeken mutatjuk, milyen lesz

Főépítész: márciusban megnyit az újjászületett Citadella – képeken mutatjuk, milyen lesz
Lánszki Regő főépítész, az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára az InfoRádióban arról beszélt, milyen állapotban volt a Citadella, mikor átvette az állam, milyen koncepciókat kellett követni az állagmegóvási munkálatok és az új funkciók megtervezésekor, illetve hogy milyen újdonsággal várja majd a felújított erőd a látogatókat jövő évtől.
Franciaország-szakértő: hiába nem jogerős a döntés, tényleg börtönbe megy Nicolas Sarkozy

Franciaország-szakértő: hiába nem jogerős a döntés, tényleg börtönbe megy Nicolas Sarkozy

Fejérdy Gergely, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója az InfoRádióban a volt francia elnök elleni döntés tartalmáról és hátteréről is beszélt. Egy-két hónapot mindenképp rács mögött tölt Sarkozy, de hozzászokott ő már az ilyen eljárásokhoz, további négy is folyamatban van ellene.
 

„Fordulat a korrupció elleni küzdelem történetében” – a fél világ reagált már Nicolas Sarkozy börtönbüntetésére

VIDEÓ
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.29. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Óriási felvásárlás készül: szaúdi milliárdok érkezhetnek a világ egyik legnagyobb játékgyártójához

Óriási felvásárlás készül: szaúdi milliárdok érkezhetnek a világ egyik legnagyobb játékgyártójához

Az Electronic Arts videojáték-gyártó vállalat közel áll ahhoz, hogy 50 milliárd dolláros értékeléssel magántulajdonba kerüljön. A hír hatására a cég részvényei több mint 14 százalékkal emelkedtek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Radikális reform jöhet az oktatásban: nincs mese, ezt már nem lehet kikerülni

Radikális reform jöhet az oktatásban: nincs mese, ezt már nem lehet kikerülni

A mesterséges intelligencia már messze nem csupán beszélgetőtárs: szövegek, képek, videók, táblázatok vagy akár egész prezentáció, kreatív tartalmak előállítására is alkalmas.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Netanyahu attacks Palestinian recognition as dozens walk out of UN speech

Netanyahu attacks Palestinian recognition as dozens walk out of UN speech

Officials and diplomats left the auditorium in protest as the Israeli leader took the stage, leaving large parts of the hall empty.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 26. 19:54
A Liverpool elvesztette egyik kulcs emberét
2025. szeptember 26. 15:39
Luca di Montezemolo akár már ma leigazolná Max Verstappent a Ferrarihoz
×
×
×
×