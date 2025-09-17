Harmincnyolc ország versenyzői indulnak Szombathelyen a torna világkupán

A vasi vármegyeszékhelyen már tizenkilencedik alkalommal rendezik meg a nemzetközi tornászversenyt. Idén a világkupa csupán három héttel előzi meg a jakartai világbajnokságot, ez indokolja a nagy érdeklődést és a nevezések jelentős számát - 167 főt -, a szombathelyi közönség pedig ennek köszönhetően a legjobbaktól a világbajnokságra készülő gyakorlatokat láthat - mondta Kalmár Attila, a verseny főszervezője, a Pannonsport Kft. ügyvezető igazgatója.

Nemény András, Szombathely polgármestere - miután a sajtótájékoztatót a verseny népszerűsítésére az ELTE Bólyai János Általános Iskola és Gimnázium tornacsarnokában tartották - a gyerekekhez fordulva úgy fogalmazott: "A sportban nem csupán az eredmény elérése a fontos, hanem annak az útnak a megtétele, ami az eredményhez elvezet. A sport sokszor egy közösséghez, egy csapathoz való tartozást is jelent, és a sport amellett, hogy egészséges, meggyőződésem szerint jobb emberré is tehet."

Magyar Zoltán, a Magyar Torna Szövetség elnöke kiemelte: a szombathelyi esemény komoly rangot vívott ki magának,

nemcsak a magyar tornasport számára jelent elismerést, de hozzájárul a város nemzetközi ismertségéhez is. Példaként személyes emlékét felidézve említette, hogy korábban a Lufthansa hosszú távú járatán is bemutattak egy kisfilmet, amelyen Szombathely is látható volt, ennek részeként kiemelt helyet kapott a nemzetközi tornászverseny is.

Berki Krisztián olimpiai, világ- és Európa-bajnok tornász, a MTASZ elnökségének tagja a gyerekek kérdéseire válaszolva felidézte, maga is részt vett az általa különleges hangulatúnak nevezett szombathelyi világkupa-versenyen.

Az Európa-bajnok Dévai Boglárka a szombathelyi tornászlányok kedvenceként szólt, hiszen a vasi vármegyeszékhelyen született és nevelkedett. Noha 2023-ban már visszavonult, szavai szerint örömmel fogadta a felkérést, hogy a világkupa-versenyt szombathelyi iskolások körében népszerűsítse.

A verseny szervezőinek tájékoztatása szerint Ausztriából, Argentínából, Új-Zélandról, Kínából, Bangladesből, Hongkongból, Indiából, Jamaicából, Mongóliából, a Dél-afrikai Köztársaságból és Tajvanról is érkeznek versenyzők,

Magyarországot 12 fős csapat képviseli a népes mezőnyben.

A világkupa 28 ezer svájci frank összdíjazású.