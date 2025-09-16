Gyulai Miklós a vb-bronzéremről: bosszantó, hogy nem Halász Bence jelentette a meglepetést

Halász Bence bronzérmet nyert férfi kalapácsvetésben a tokiói szabadtéri atlétikai világbajnokságon. A Dobó SE olimpiai ezüstérmes sportolója világranglista-vezetőként érkezett a japán fővárosba, ahol a fináléban 82,69 méteres eredménnyel lett harmadik. A győzelmet a címvédő kanadai Ethan Katzberg szerezte meg 84,70 méterrel, a német Merlin Hummel 82,77 méterrel lett a második.

„Örülünk, mert egy világbajnoki érem mindig fantasztikus dolog az atlétikában, de ami engem egy kicsit elgondolkodtat, hogy szerintem nem minden alakult úgy, ahogy alakulnia kellett volna, de erről most nem szeretnék bővebben beszélni, majd ennek is eljön az ideje” – mondta a verseny után az InfoRádióban Gyulai Miklós. A Magyar Atlétikai Szövetség Tokióban tartózkodó elnöke azt mondta, bosszantja, hogy a kalapácsvetésben mindig. van meglepetés, és azt remélte, hogy ezúttal ezt most Halász Bence jelenti majd, de helyette a fiatal német dobó „piszkított bele” a magyar reményekbe.

„Bencének még személyesen nem tudtam gratulálni, de Ilyenkor egy kicsit hagyni kell mindig a versenyzőt, mert nem feltétlenül látszott az arcán az elégedettség” – mondta a MASZ elnöke. Azt viszont kiemelte, hogy az U20-as Európa-bajnok Szabados Ármin nemcsak ott volt a döntőben, hanem a nyolcadik helyet szerezte meg, és ott volt a fináléban a végül 11. helyen záró Rába Dániel is. „Három magyar volt ott a döntőben, az azt mutatja, hogy a magyar atlétika néhányak híresztelése ellenére nemhogy él, hanem egészen jól él” – tette hozzá Gyulai Miklós.

Kitért Molnár Attilára is, aki 400 méteres síkfutásban az előfutamban országos csúcsot ért el, aztán az elődöntőből már nem sikerült a döntőbe jutnia. Szerinte az országos csúcstartó ott volt a döntő kapujában, most nem tudott a lehetőséggel élni, de ez még keményebb munkára fogja őt ösztökélni.

„Mindenkinek keresni kell az utat az előrelépéshez, mert a sport az olyan, főleg az atlétika, hogy az, amit megcsináltunk most, nem biztos, hogy elég. Az, ahogy megcsináltuk most a felkészülést, nem biztos, hogy jó, folytatható, és arra vezet, hogy esetleg még jobb eredmény jöjjön ki a következő években” – figyelmeztetett az elnök.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy most egy olimpiai ciklus közepén tartanak, és az eredményeket Los Angeles fényében is kell nézni, mert addigra kell mindenkinek a legjobbját hoznia.

„Az ördög mindig a részletekben rejlik, majd le kell ülni, csoportos, és egyéni megbeszéléseket folytatnunk, mert minden rendben van, de mindig akadnak megoldandó dolgok házon belül. Mindig elmondom, és nem szeretném sosem elhanyagolni, hogy itt mi a kedves sportszerető adófizetők pénzéből élünk, amit ezúton is nagyon köszönök. Ezzel nem szabad visszaélni” – mondta Gyulai Miklós.