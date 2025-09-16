ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.85
usd:
329.26
bux:
99943.61
2025. szeptember 16. kedd Edit
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
A bronzérmes Halász Bence a férfi kalapácsvetés döntője után a tokiói atlétikai világbajnokságon 2025. szeptember 16-án.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Gyulai Miklós a vb-bronzéremről: bosszantó, hogy nem Halász Bence jelentette a meglepetést

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

Nem minden alakult úgy, ahogy alakulnia kellett volna, de erről most nem szeretnék bővebben beszélni, majd ennek is eljön az ideje – mondta az InfoRádióban Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke nem sokkal az után, hogy a világranglista-vezető Halász Bence harmadik lett a tokiói világbajnokságon a kalapácsvetés döntőjében.

Halász Bence bronzérmet nyert férfi kalapácsvetésben a tokiói szabadtéri atlétikai világbajnokságon. A Dobó SE olimpiai ezüstérmes sportolója világranglista-vezetőként érkezett a japán fővárosba, ahol a fináléban 82,69 méteres eredménnyel lett harmadik. A győzelmet a címvédő kanadai Ethan Katzberg szerezte meg 84,70 méterrel, a német Merlin Hummel 82,77 méterrel lett a második.

„Örülünk, mert egy világbajnoki érem mindig fantasztikus dolog az atlétikában, de ami engem egy kicsit elgondolkodtat, hogy szerintem nem minden alakult úgy, ahogy alakulnia kellett volna, de erről most nem szeretnék bővebben beszélni, majd ennek is eljön az ideje” – mondta a verseny után az InfoRádióban Gyulai Miklós. A Magyar Atlétikai Szövetség Tokióban tartózkodó elnöke azt mondta, bosszantja, hogy a kalapácsvetésben mindig. van meglepetés, és azt remélte, hogy ezúttal ezt most Halász Bence jelenti majd, de helyette a fiatal német dobó „piszkított bele” a magyar reményekbe.

„Bencének még személyesen nem tudtam gratulálni, de Ilyenkor egy kicsit hagyni kell mindig a versenyzőt, mert nem feltétlenül látszott az arcán az elégedettség” – mondta a MASZ elnöke. Azt viszont kiemelte, hogy az U20-as Európa-bajnok Szabados Ármin nemcsak ott volt a döntőben, hanem a nyolcadik helyet szerezte meg, és ott volt a fináléban a végül 11. helyen záró Rába Dániel is. „Három magyar volt ott a döntőben, az azt mutatja, hogy a magyar atlétika néhányak híresztelése ellenére nemhogy él, hanem egészen jól él” – tette hozzá Gyulai Miklós.

Kitért Molnár Attilára is, aki 400 méteres síkfutásban az előfutamban országos csúcsot ért el, aztán az elődöntőből már nem sikerült a döntőbe jutnia. Szerinte az országos csúcstartó ott volt a döntő kapujában, most nem tudott a lehetőséggel élni, de ez még keményebb munkára fogja őt ösztökélni.

„Mindenkinek keresni kell az utat az előrelépéshez, mert a sport az olyan, főleg az atlétika, hogy az, amit megcsináltunk most, nem biztos, hogy elég. Az, ahogy megcsináltuk most a felkészülést, nem biztos, hogy jó, folytatható, és arra vezet, hogy esetleg még jobb eredmény jöjjön ki a következő években” – figyelmeztetett az elnök.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy most egy olimpiai ciklus közepén tartanak, és az eredményeket Los Angeles fényében is kell nézni, mert addigra kell mindenkinek a legjobbját hoznia.

„Az ördög mindig a részletekben rejlik, majd le kell ülni, csoportos, és egyéni megbeszéléseket folytatnunk, mert minden rendben van, de mindig akadnak megoldandó dolgok házon belül. Mindig elmondom, és nem szeretném sosem elhanyagolni, hogy itt mi a kedves sportszerető adófizetők pénzéből élünk, amit ezúton is nagyon köszönök. Ezzel nem szabad visszaélni” – mondta Gyulai Miklós.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Sport    Gyulai Miklós a vb-bronzéremről: bosszantó, hogy nem Halász Bence jelentette a meglepetést

atlétika

tokió

kalapácsvetés

halász bence

világbajnokság

gyulai miklós

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Egyet nem értési háló - A hét kérdése, hogy mit ad cserébe a királyi pompáért Donald Trump

Egyet nem értési háló - A hét kérdése, hogy mit ad cserébe a királyi pompáért Donald Trump

Mire lehet számítani Donald Trump héten kezdődő brit állami látogatásán? A királyi pompa borítékolható, de megjutalmazza-e az amerikai elnök a szövetségesét? Olvad-e a jég Ukrajna- vagy Gáza-ügyben?
 

Donald Trump ma Európába érkezik, királyi pompával fogadják

Megint üzent Magyarországnak is az amerikai külügyminiszter

Bendarzsevszkij Anton: Donald Trump nem csak Európának üzent az orosz energia tilalmáról

Amerikai–brit összeborulás: új nukleáris aranykorba tartanak

Amerikai beruházások érkeznek Magyarországra

VIDEÓ
Változás a lakossági állampapírok piacán? Hoffmann Mihály, Inforádió, Aréna
Vetélytárs vagy eszköz a mesterséges intelligencia a kutatónak? Gulyás Balázs, Inforádió, Aréna
Mit hoz az idei szüret a magyar borászatnak? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.16. kedd, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Meghibásodtak a szivattyúk, több mint 50 ezer autót hív vissza a holland gyártó

Meghibásodtak a szivattyúk, több mint 50 ezer autót hív vissza a holland gyártó

A Stellantis 53 849 járművet hív vissza az Egyesült Államokban meghibásodott üzemanyag-szivattyúk miatt, jelentette be kedden az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság (NHTSA). Az NHTSA tájékoztatása szerint a hiba javítási módja még fejlesztés alatt áll.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Pizzarajongók figyelem: nem vicc, ezen a napon te is féláron ehetsz nápolyi pizzát + Országos lista

Pizzarajongók figyelem: nem vicc, ezen a napon te is féláron ehetsz nápolyi pizzát + Országos lista

Szeptember 19-én, pénteken ismét jön a Nápolyi Pizzériák Éjszakája, amikor országszerte több mint 50 pizzéria kínálja a kedvenc nápolyi pizzáidat féláron.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'The bombing has been insane': Gaza City Palestinians scramble to flee Israeli assault

'The bombing has been insane': Gaza City Palestinians scramble to flee Israeli assault

Palestinians tell the BBC whole residential blocks have been levelled as the Israeli army ramps up its offensive in the city.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 16. 15:23
Atlétikai vb - Halász Bence bronzérmes kalapácsvetésben
2025. szeptember 16. 14:54
Kezdődik a sorozat, amelynek végén Szoboszlai Dominik Puskás Ferenc nyomdokába léphet
×
×
×
×