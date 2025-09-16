Atlétikai vb - Halász Bence bronzérmes kalapácsvetésben

A Dobó SE olimpiai ezüstérmes sportolója világranglista-vezetőként érkezett a japán fővárosba, ahol a selejtezőből első dobásával döntőbe került, a keddi fináléban pedig 82,69 méteres eredménnyel lett harmadik.

A győzelmet a címvédő kanadai Ethan Katzberg szerezte meg 84,70 méterrel a német Merlin Hummel (82,77 m) előtt.

A döntő másik két magyarja közül a mindössze 19 éves, U20-es Európa-bajnok Szabados Ármin 77,15-tel a nyolcadik, míg Rába Dániel 75,22-vel a 11. helyen végzett.

Halász Bence a magyar atlétika 16., saját maga harmadik szabadtéri vb-érmét gyűjtötte be.

A Dobó SE 28 éves klasszisa 2019-ben Eugene-ben és 2023-ban Budapesten is harmadik volt, akárcsak Tokióban.

A 16 éremből kilenc férfi kalapácsvetésben született.

A magyar vb-érmesek:

1991, Tokió: 2. Bagyula István (rúdugrás), 3. Horváth Attila (diszkosz)

1993, Stuttgart: 3. Gécsek Tibor (kalapács)

1995, Göteborg: 3. Gécsek, 3. Ináncsi Rita (hétpróba)

1999, Sevilla: 2. Németh Zsolt (kalapács)

2003, Párizs: 2. Annus Adrián (kalapács), 2. Fazekas Róbert (diszkosz)

2005, Helsinki: 3. Zsivoczky Attila (tízpróba)

2011, Tegu: 2. Pars Krisztián (kalapács)

2013, Moszkva: 2. Pars

2017, London: 2. Márton Anita (súlylökés), 3. Baji Balázs (110 m gát)

2019, Doha: 3. Halász Bence (kalapács)

2023, Budapest: 3. Halász

2025, Tokió: 3. Halász

Halász Bence:

Születési idő: 1997.08.04., Kiskunhalas

Klubja: Németh Pál Dobóakadémia - Szombathelyi Dobó SE

Edzője: Németh Zsolt

Versenyszáma: kalapácsvetés

Egyéni csúcsa: 83,18 méter (2025)

Olimpiai eredményei: 2. (2024, Párizs), 14. (2021, Tokió)

Legjobb eredményei: vb-3. (2019, 2023, 2025), Európa-bajnoki ezüstérmes (2022, 2024), Eb-bronzérmes (2018), junior világbajnok (2016), U23-as Európa-bajnok (2017), U23-as Eb-2. (2019), junior Európa-bajnok (2015), ifjúsági olimpiai 2. (2014)