2025. szeptember 13. szombat Kornél
Csoma Kristóf kapus a férfi vízilabda világkupa Magyarország - Horvátország bronzmérkőzésén Podgoricában 2025. április 13-án.
Nyitókép: Bodnár Boglárka

Vízilabda eb: A legkeményebb csoportot kapta a magyar válogatott

Infostart

Erős ellenfelek, új lebonyolítás vár a csapatra.

A világbajnoki ezüstérmes magyar válogatott az A-csoportba került, majd a második és harmadik kalapból is igen erős vetélytársat kapott: a montenegróiakat és a franciák at. A csoport negyedik csapata Málta lett - írja a waterpolo.hu.

Ugyanakkor a folytatás sem lesz könnyű menet: mostantól ugyanis az Eb-kre visszahozták az a lebonyolítási formulát, amit 2001-ig a világbajnokságokon is alkalmaztak (és kézilabdában a mai napig ezt a rendszert használják). Eszerint minden csoportból három-három együttes jut tovább a középdöntőbe, ahová magukkal viszik az egymás elleni eredményeiket, majd játszanak újabb három meccset egy másik csoport három továbbjutójával.

A két hatosból viszont már csak az első kettő folytatja, azaz a negyeddöntő nem lesz, ugyanakkor az elődöntős helyekért brutális tülekedés jósolható, a mi águnkon legalábbis mindenképp, hiszen az A-csoport a C-vel van egy ágon, azaz mi játszhatunk egy-egy visszavágót a világbajnoki elődöntőben legyőzött, házigazda szerbekkel, illetve a fináléban fölénk kerekedő spanyolokkal (és valószínűleg a hollandokkal). A másik ág annyival könnyebb, hogy ott az olasz-horvát-görög trión kívül nincs igazán éremesélyes válogatott.

„Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy A- és a C-csoport alkot egy hatost, onnan csak a leggyengébbel nem találkozunk, és ebből kell az első két helyet megcsípni, ami jó nehéz feladat – adott gyorsértékelést Varga Zsolt szövetségi kapitány. – Azért hogy a szerb-spanyol-magyar-montenegrói-francia ötösből csak kettő játszhat éremért, ez komoly csatákat ígér. De egy Európa-bajnokságon csakis szép kihívásokkal találkozhat egy csapat, nekünk pedig az a dolgunk, hogy ezekre a lehető legjobban felkészüljünk.”

A 18 ezres Belgrád Arénában egyébként a franciákkal vívjuk majd az első mérkőzést január 10-én, aztán jön Montenegró 12-én, végül pedig Málta 14-én.

