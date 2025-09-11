ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.47
usd:
333.57
bux:
102284.12
2025. szeptember 11. csütörtök Teodóra
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Estelle Nze Minko, a Győri Audi ETO KC játékosa a női kézilabda Bajnokok Ligája elődöntőjében játszott Team Esbjerg - Győri Audi ETO KC mérkőzésen a budapesti MVM Dome-ban 2024. június 1-jén. Győri Audi ETO KC-Team Esbjerg (dán) 24-23.
Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Baba-bumm Győrben: a kézisek francia sztárjátékosa is gyermeket vár

Infostart

Estelle Nze Minko rövid időn belül már a negyedik játékosa a győri csapatnak, aki anyai örömök elébe néz.

Gyermeket vár Estelle Nze Minko, a női kézilabda NB I-ben és a Bajnokok Ligájában is címvédő Győri Audi ETO KC sztárjátékosa.

„A párommal nagyon izgatottan várjuk ezt az új közös utazást. Kiváltságosnak érzem magam, hogy itt, ezzel a csapattal élhetem meg, és már alig várom, hogy visszatérjek tele szenvedéllyel, motivációval” – idézte a francia válogatott irányítót a győri klub Facebook-oldala.

A klasszis már a negyedik győri játékos rövid időn belül, aki anyai örömök elé néz: korábban Sandra Toft, Győri-Lukács Viktória és Kari Brattset Dale osztott meg ilyen örömhírt.

A 2021-ben Tokióban olimpiai bajnok, tavaly és 2016-ban ezüstérmes, kétszeres világbajnok Nze Minko 2019 óta erősíti a Győrt, amellyel eddig három bajnoki címet és két Bajnokok Ligáját nyert. Az előző idényben a harmadik helyen végzett a szezon játékosa szavazáson.

Kezdőlap    Sport    Baba-bumm Győrben: a kézisek francia sztárjátékosa is gyermeket vár

kézilabda

győr

bejelentés

várandósság

eto fc győr

estelle nze minko

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Kis-Benedek József a drónincidensről: ez provokáció és teszt volt egyszerre

Kis-Benedek József a drónincidensről: ez provokáció és teszt volt egyszerre

A biztonságpolitikai szakértő az InfoRádióban elmondta, az amerikaiak komolyan veszik a lengyel jelzést, egyeztetni fognak az európai partnerekkel a következő lépésekről, de nem biztos, hogy a NATO Patriot légvédelmi rendszert biztosít majd azért, hogy drónok ellen védekezzenek; ha rakéták ellen kell, az persze más helyzet lesz.
VIDEÓ
Az új legfőbb ügyész a szervezet céljairól és feladatairól. Nagy Gábor Bálint, Inforádió, Aréna
Macron: Lemondás vagy új választások? Fejérdy Gergely, Inforádió, Aréna
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.12. péntek, 18:00
Rókusfalvy Pál
nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Halálos kórság terjed a magyar határ közelében, az emberre is veszélyt jelent

Halálos kórság terjed a magyar határ közelében, az emberre is veszélyt jelent

Burgenlandban is megjelent a mutálódott nyúlpestis, amely most már nemcsak a házinyulakat, hanem a mezei nyulakat is veszélyezteti. A betegség gyorsan terjed, és bizonyos esetekben közvetett módon az emberekre is veszélyt jelenthet - írja a volksgruppen.orf.at.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Felpattant a tőzsde: milliárdos forgalom és látványos emelkedések

Felpattant a tőzsde: milliárdos forgalom és látványos emelkedések

A Budapesti Értéktőzsde fő mutatója, a BUX 751 ponttal, azaz 0,74 százalékkal emelkedett csütörtökön, és 102 284 ponton zárt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
FBI releases images of 'person of interest' and offers $100,000 reward for information in Charlie Kirk shooting

FBI releases images of 'person of interest' and offers $100,000 reward for information in Charlie Kirk shooting

With the gunman at large, officials said earlier they have found a rifle in a nearby wooded area.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 11. 19:09
Döntés született a 2027 BL-döntő helyszínéről
2025. szeptember 11. 18:46
„Küzdeni mindig, feladni soha” – könyvben él tovább Simon Tibor öröksége
×
×
×
×