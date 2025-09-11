Baba-bumm Győrben: a kézisek francia sztárjátékosa is gyermeket vár

Gyermeket vár Estelle Nze Minko, a női kézilabda NB I-ben és a Bajnokok Ligájában is címvédő Győri Audi ETO KC sztárjátékosa.

„A párommal nagyon izgatottan várjuk ezt az új közös utazást. Kiváltságosnak érzem magam, hogy itt, ezzel a csapattal élhetem meg, és már alig várom, hogy visszatérjek tele szenvedéllyel, motivációval” – idézte a francia válogatott irányítót a győri klub Facebook-oldala.

A klasszis már a negyedik győri játékos rövid időn belül, aki anyai örömök elé néz: korábban Sandra Toft, Győri-Lukács Viktória és Kari Brattset Dale osztott meg ilyen örömhírt.

A 2021-ben Tokióban olimpiai bajnok, tavaly és 2016-ban ezüstérmes, kétszeres világbajnok Nze Minko 2019 óta erősíti a Győrt, amellyel eddig három bajnoki címet és két Bajnokok Ligáját nyert. Az előző idényben a harmadik helyen végzett a szezon játékosa szavazáson.