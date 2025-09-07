Verstappen a McLarenek ellen - sport a tévében

A vezető gólt szerző Varga Barnabás szerint nagyon bosszantó, hogy azután kapták az egyenlítő gólt, hogy végigvédekeztek egy félidőt emberhátrányban, de van a mérkőzésnek pozitív olvasata is a bosszantó végjáték után. Dibusz Dénes szerint is teljesült a minimális cél, de 2-0-ra a magyar válogatott vezetett, ezért lehet most mindenki csalódott.