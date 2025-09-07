ARÉNA
Lando Norris, a McLaren brit versenyzője vezeti a mezőnyt kevéssel a rajt után a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Olasz Nagydíjának futamán a monzai versenypályán 2024. szeptember 1-jén.
Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Daniel Dal Zennaro

Verstappen a McLarenek ellen - sport a tévében

Infostart / MTI

Az Olasz Nagydíj mellett a német, a holland és a spanyol labdarúgó-válogatott vb-selejtezős nyitányát is magyar kommentárral. Mutatjuk a teljes vasárnapi tévés sportkínálatot.

M4 Sport

9.45: Forma-2, Olasz Nagydíj, futam

10.45: Kerékpár, hegyi-kerékpározás, vb,

15.00: Forma-1, Olasz Nagydíj, futam

17.15: Kosárlabda, férfi Európa-bajnokság, nyolcaddöntő

20.30: Kosárlabda, férfi Európa-bajnokság, nyolcaddöntő

M4 Sport+

11.00, 13.15: Kajak-kenu, maratoni vb

Sport 1

10.00: Autósport: F4 CEZ, Brno, 2. futam

11.00: Autósport: TCR Eastern Europe, Brno, 2. futam

13.15: Kézilabda, nők: Bajnokok Ligája, Borussia Dortmund-Győri Audi ETO KC

15.45: Kézilabda, nők: Bajnokok Ligája, Buducsnoszt-DVSC Schaeffler

17.45: Kézilabda, férfiak, Európa-kupa, 1. forduló, visszavágó, Balatonfüred-Beyköz BLD SK

Sport 2

14.15: Lósport, Kincsem+ Tuti, Kincsem-díj, Kincsem Park

19.30: Baseball, MLB, Baltimore Orioles-Los Angeles Dodgers

Eurosport 1

10.50, 13.05: Kerékpár, hegyi kerékpáros-vb,

15.15: Kerékpár, Vuelta a Espana, 15. szakasz

19.30: Tenisz, US Open, férfiak, egyéni döntő

Eurosport 2

11.30: Autósport, Márkakupa, Porsche Szuperkupa, Olaszország

13.00, 16.15: Motorsport, Motokrossz, világbajnokság, Törökország

14.00, 15.00: Motorsport, Superbike-vb, Magny-Cours

19.30: Autósport, FIA WEC Hosszútávú Autóverseny, világbajnokság, Austin

Spíler 1

17.50: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Észak-Macedónia - Liechtenstein

20.35: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Németország - Észak-Írország

Spíler 2

14.50: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Georgia-Bulgária

17.50: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Litvánia-Hollandia

20.35: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Törökország-Spanyolország

Arena 4

10.45: Gyorsaságimotoros-vb, Katalán Nagydíj, Moto3, futam

12.00: Gyorsaságimotoros-vb, Katalán Nagydíj, Moto2, futam

13.15: Gyorsaságimotoros-vb, Katalán Nagydíj, MotoGP, futam

19.00: Amerikaifutball, NFL, New York Jets-Pittsburgh Steelers

22.15: Amerikaifutball, NFL, Green Bay Packers-Detroit Lions

Match 4

10.45, 11.45, 12.45, 14.00, 15.15: Motorsport, Superbike-vb, Magny-Cours

19.00: Darts, European Tour, 11. állomás, Prága

