Labdarúgás-dömping – sport a tévében

M4 Sport
11.30: Forma-1, Holland Nagydíj, 3. szabadedzés
14.30: Forma-1, Holland Nagydíj, időmérő edzés
16.40: Labdarúgás, NB I, Diósgyőr-Puskás Akadémia
19.15: Labdarúgás, NB I, Újpest-MTK
M4 Sport+
13.00: Öttusa, világbajnokság, férfi döntő
14.45: Labdarúgás, NB I, Zalaegerszeg-Kisvárda
16.45: Kosárlabda, férfi Európa-bajnokság, csoportkör, Franciaország-Szlovénia
Sport 1
21.30: Labdarúgás, portugál bajnokság, Sporting CP-FC Porto
Sport 2
16.00: Jégkorong, Bajnokok Ligája, Lulea-Bern
20.30: Labdarúgás, török bajnokság, Galatasaray-Rizespor
Eurosport 1
17.45: Tenisz, US Open
11.55: Hegyikerékpár, világkupa, nők, Haute-Savoie
13.10: Hegyikerékpár, világkupa, férfiak, Haute-Savoie
15.00: Országúti kerékpár, Vuelta a Espana, 8. szakasz
Eurosport 2
16.30: Tenisz, US Open
Spíler 1
13.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Chelsea-Fulham
15.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Manchester United-Burnley
18.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Leeds United-Newcastle United
Spíler 2
16.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Deportivo Alavés-Atlético de Madrid
18.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Oviedo-Real Sociedad
21.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Madrid-Real Mallorca
Arena 4
11.30: Kamion Európa-bajnokság, 5. versenyhétvége, 1. futam
15.30: Labdarúgás, német bajnokság, RB Leipzig-Heidenheim
18.15: Labdarúgás, német bajnokság, Augsburg-Bayern München
20.30: Labdarúgás, német másodosztály, Düsseldorf-Karlsruhe
Match 4
13.30: Labdarúgás, angol másodosztály, Middlesbrough-Sheffield United
16.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Tottenham-Bournemouth
18.00: Autósport, Nascar Truck Series
20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Napoli-Cagliari