2025. augusztus 30. szombat
Nyitókép: Unsplash.com

Labdarúgás-dömping – sport a tévében

Infostart / MTI

Magyar, német, portugál, spanyol és angol bajnokik, tenisz, kosárlabda, kerékpár és persze F1 is szerepel a sportcsatornák élő kínálatában.

M4 Sport

11.30: Forma-1, Holland Nagydíj, 3. szabadedzés

14.30: Forma-1, Holland Nagydíj, időmérő edzés

16.40: Labdarúgás, NB I, Diósgyőr-Puskás Akadémia

19.15: Labdarúgás, NB I, Újpest-MTK

M4 Sport+

13.00: Öttusa, világbajnokság, férfi döntő

14.45: Labdarúgás, NB I, Zalaegerszeg-Kisvárda

16.45: Kosárlabda, férfi Európa-bajnokság, csoportkör, Franciaország-Szlovénia

Sport 1

21.30: Labdarúgás, portugál bajnokság, Sporting CP-FC Porto

Sport 2

16.00: Jégkorong, Bajnokok Ligája, Lulea-Bern

20.30: Labdarúgás, török bajnokság, Galatasaray-Rizespor

Eurosport 1

17.45: Tenisz, US Open

11.55: Hegyikerékpár, világkupa, nők, Haute-Savoie

13.10: Hegyikerékpár, világkupa, férfiak, Haute-Savoie

15.00: Országúti kerékpár, Vuelta a Espana, 8. szakasz

Eurosport 2

16.30: Tenisz, US Open

Spíler 1

13.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Chelsea-Fulham

15.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Manchester United-Burnley

18.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Leeds United-Newcastle United

Spíler 2

16.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Deportivo Alavés-Atlético de Madrid

18.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Oviedo-Real Sociedad

21.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Madrid-Real Mallorca

Arena 4

11.30: Kamion Európa-bajnokság, 5. versenyhétvége, 1. futam

15.30: Labdarúgás, német bajnokság, RB Leipzig-Heidenheim

18.15: Labdarúgás, német bajnokság, Augsburg-Bayern München

20.30: Labdarúgás, német másodosztály, Düsseldorf-Karlsruhe

Match 4

13.30: Labdarúgás, angol másodosztály, Middlesbrough-Sheffield United

16.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Tottenham-Bournemouth

18.00: Autósport, Nascar Truck Series

20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Napoli-Cagliari

