Labdarúgás-dömping – sport a tévében

Antropológus: a magyarok többsége már most tudatában van a hőhullámok jövőbeni kockázatának

Egy három országban, köztük Magyarországon is végzett kutatás rávilágított, hogy az emberek közel 90 százaléka fenyegetésnek érzi az egyre hosszabb és erősebb hőséghullámokat. A projekt hazai vezetője szerint viszont fontos ez a tudatosság, mert így több módon is fel lehet készülni a jövőre.