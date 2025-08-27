ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.76
usd:
340.9
bux:
104232.11
2025. augusztus 27. szerda Gáspár
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Ludogorec Razgrad visszavágó mérkőzésen a Groupama Arénában 2025. augusztus 12-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

BL-selejtező élőben: Qarabag–Ferencváros 1–1

Infostart

A Ferencváros kétgólos hátrányból kezdi a BL-selejtező playoff körében a Qarabag elleni idegenbeli visszavágót. Robbie Keane a magyar szurkolókat már meglepte: felforgatta a csapata kezdő tizenegyét.

Kikerült a mondhatni megszoott kezdő tizenegyből a két válogatott kerettag, Szalai Gábor és Tóth Alex, s nem kezd Stefan Gartenmann sem. Játszik ellenben az egykori BL-győztes Naby Keita. Tóth Alex betegsége miatt hiányzik.

A Ferencváros tizenegye: Dibusz – Makreckis, I. Cissé, Raemaekers, O'Dowda – Ötvös – N. Keita, Kanikovszki, Levi, – Joseph, Varga B.

A Qarabag az Üllői útihoz képest változatlan tizeneggyel kezd: Kochalski – M. Silva, Mustafazade, Medina, Cafarguliyev – Pedro Bicalho, Jankovics – Leandro Andrade, Kady, Zoubir – Akhundzade.

A pálya talaja elég rossznak tűnik. Ez a Tofiq Bahramovról, az 1966-os vb-döntő híres partjelzőjéről elnevezett stadion, a második legnagyobb Bakuban.

Az összeállítás egyben hadrendváltást is jelent a magyar bajnoknál. A hazaiak labdabirtoklási fölényével telt az első tíz perc. Egy veszélyes helyzetalakult csak ki, de Akhundzade nem érte el középen a labdát.

Ám a 12. percben Varga Barnabás beadását Lenny Joseph a hálóba vágta. Az asszisztens lest jelzett, a VAR megnézte, s Turpin felülbírálta a kollégáját, megadta a gólt, 0–1. Összesítésben már csak 2–3, magyar szempontból.

Uralja a Ferencváros a játékot, óriási helyzet maradt ki, Kanikovszki szabadrúgása után Varga Barnabás húszcentivel lőtt a bal sarok mellé.

Kanikovszki lövését Kochalski védte. A lengyel kapus aztán Varga Barnabás lövését is védte.

Kezdőlap    Sport    BL-selejtező élőben: Qarabag–Ferencváros 1–1

ferencváros

bl-selejtező

qarabag

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
A filmkészítés olyan, mint egy expedíció. Hábermann Jenő, Inforádió, Aréna
Belpolitika: Ki nyerte a nyarat? Mráz Ágoston Sámuel és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.28. csütörtök, 18:00
Presser Gábor
zeneszerző, előadóművész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Amerikai támadástól tart Oroszország nagy barátja - Riasztották a hadihajókat

Amerikai támadástól tart Oroszország nagy barátja - Riasztották a hadihajókat

Venezuela hadihajókat és drónokat vezényelt a partvidékére, miután az Egyesült Államok három rombolót küldött a térségbe, hogy nyomást gyakoroljon Nicolás Maduro elnökre - írta a CBS News.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagy úr a kényszer: megdöbbentő, mennyire költséghatékony város Budapest

Nagy úr a kényszer: megdöbbentő, mennyire költséghatékony város Budapest

Ez a város veri az összes többit a megélhetési költségek és életminőség terén - és Budapest meglepően előkelő helyen van! Nézd meg a CHART by Pénzcentrum legfrissebb videóját!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Two children, aged eight and 10, killed in shooting during Minneapolis Catholic school Mass

Two children, aged eight and 10, killed in shooting during Minneapolis Catholic school Mass

Seventeen other people are injured, 14 of them children, police say.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 27. 17:54
Nevet váltott Erling Haaland
2025. augusztus 27. 15:54
Történelmi bravúr kellene a Ferencváros BL-fordításához
×
×
×
×