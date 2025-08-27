BL-selejtező élőben: Qarabag–Ferencváros 1–1

Kikerült a mondhatni megszoott kezdő tizenegyből a két válogatott kerettag, Szalai Gábor és Tóth Alex, s nem kezd Stefan Gartenmann sem. Játszik ellenben az egykori BL-győztes Naby Keita. Tóth Alex betegsége miatt hiányzik.

A Ferencváros tizenegye: Dibusz – Makreckis, I. Cissé, Raemaekers, O'Dowda – Ötvös – N. Keita, Kanikovszki, Levi, – Joseph, Varga B.

A Qarabag az Üllői útihoz képest változatlan tizeneggyel kezd: Kochalski – M. Silva, Mustafazade, Medina, Cafarguliyev – Pedro Bicalho, Jankovics – Leandro Andrade, Kady, Zoubir – Akhundzade.

A pálya talaja elég rossznak tűnik. Ez a Tofiq Bahramovról, az 1966-os vb-döntő híres partjelzőjéről elnevezett stadion, a második legnagyobb Bakuban.

Az összeállítás egyben hadrendváltást is jelent a magyar bajnoknál. A hazaiak labdabirtoklási fölényével telt az első tíz perc. Egy veszélyes helyzetalakult csak ki, de Akhundzade nem érte el középen a labdát.

Ám a 12. percben Varga Barnabás beadását Lenny Joseph a hálóba vágta. Az asszisztens lest jelzett, a VAR megnézte, s Turpin felülbírálta a kollégáját, megadta a gólt, 0–1. Összesítésben már csak 2–3, magyar szempontból.

Uralja a Ferencváros a játékot, óriási helyzet maradt ki, Kanikovszki szabadrúgása után Varga Barnabás húszcentivel lőtt a bal sarok mellé.

Kanikovszki lövését Kochalski védte. A lengyel kapus aztán Varga Barnabás lövését is védte.