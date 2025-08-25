ARÉNA
2025. augusztus 25. hétfő
Nyitókép: Pixabay.com

Nem ért célba: nem találják a neves verseny egyik indulóját

Infostart / MTI

Eltűnt egy orosz versenyző a vasárnapi Boszporusz-átúszóversenyen.

A török hatóságok hétfőn közölték, hogy a 29 éves orosz Nyikolaj Szvecsnyikov továbbra sem került elő, holott a kutató-mentő akciót röviddel azután megindították, hogy a verseny illetékesei jelezték: a többi sportoló célba ért, az úszóedzőként dolgozó orosznak viszont nyoma veszett.

Az Isztambul ázsiai oldaláról induló mezőny 2820 tagja 81 különböző országból érkezett, és körülbelül 6,5 kilométert tett meg a metropolisz európai belvárosáig. Az úszókat a parti őrség, a rendőrség, a tűzoltóság és más egységek körülbelül száz hajóról kísérték figyelemmel a kijelölt pálya mentén. A viadal végén átkutatták az útvonalat, de nem találtak eltévedt versenyzőt, így csak később, az indulók és a célba érkezettek névsorának összehasonlítása során jöttek rá, hogy valaki hiányzik.

A 37. alkalommal megrendezett rangos nyíltvízi úszóversenyen a résztvevőknek az erős áramlattal és a hullámokkal is meg kellett küzdeniük, miközben átkeltek a Fekete-tengert a Márvány-tengerrel összekötő szakaszon.

„Annak ellenére, hogy a versenyt a legmagasabb biztonsági előírások betartásával rendezték, az egyik sportoló eltűnt, és ez mélyen elszomorít bennünket. Teljes mértékben együttműködünk a parti őrséggel és a biztonsági egységekkel az eset tisztázása érdekében” – közölte a versenyt szervező Török Olimpiai Bizottság

