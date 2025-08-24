Fájó magyar vereség Romániában

A mérkőzés elején a magyar csapat jól kezdett, Halasy Enikő és Gálos Hanna pontjaival 7-0-ra elhúzott. A folytatásban azonban Románia három távoli dobással átvette a vezetést 11-10-nél. Czirják Szilvia időt kért, majd a negyed hátralévő részében fej-fej mellett haladt a két csapat, a románok 17-15-ös vezetésével zárult az első játékrész - ad részletes meccsleírást a wbasket.hu.

A második negyedben a magyar csapat 20-17-re fordított, ám a házigazda 8-0-s rohammal 25-17-re módosította az eredményt. A félidőben a különbség négy pontra csökkent, Románia 33-29-re vezetett. A harmadik negyed rosszul indult a magyarok számára, 5 perc 19 másodpercig nem sikerült pontot szerezniük, Románia pedig 46-29-re növelte az előnyét. A negyed 53-40-es román vezetéssel ért véget.

A záró játékrészben a magyarok próbáltak felzárkózni, Lengyel Anna triplájával és Horváth Réka duplájával 55-45-re szépítettek. Erre a hazai csapat egy hárompontossal válaszolt, eldöntve ezzel a mérkőzést. A végeredmény 70-59 lett Románia javára.